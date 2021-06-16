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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мольде - Сарпсборг 08
Мольде - Сарпсборг 08: обзор матча 16 июня 2021
Мольде
16.06.2021, среда, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
4 : 1
Завершен
Сарпсборг 08
50'
О. Омойджуанфо
56'
Э. Андерсен
76'
М. Бьорнбак
90+1'
Б. Риса
83'
К. Опсет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мольде - Сарпсборг 08
ГОЛ! 4:1!
Б. Риса
90'
+1
Замена
М. Гредем
️️️️
Э. Хестад
85'
Замена
М. Болли
️️️️
Э. Андерсен
84'
83'
ГОЛ! 3:1!
К. Опсет
Замена
Б. Риса
️️️️
К. Хауген
79'
Замена
Д. Фофана
️️️️
О. Омойджуанфо
79'
Желтая карточка
О. Омойджуанфо
78'
ГОЛ! 3:0!
М. Бьорнбак
Пас отдал
Ф. Эушнес
76'
66'
Замена
К. Опсет
️️️️
И. Коне
66'
Замена
Э. Вихне
️️️️
S. Bojang
63'
Замена
Й. Солтведт
️️️️
E. Palsson
ГОЛ! 2:0!
Э. Андерсен
56'
ГОЛ! 1:0!
О. Омойджуанфо
Пас отдал
О. Брюнхильдсен
50'
46'
Замена
O. JÃ¸rgen Halvorsen
️️️️
Р. Мухаммед
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
5
Эйрик Хестад
ПВ
23
Эрик Андерсен
ПВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Сарпсборг 08
3
Николай Наэсс
ЦЗ
6
Микаэль Дюрестам
ЦЗ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
10
Рашад Мухаммед
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
28
Ибрахима Коне
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
16
Joachim Thomassen
ЦФ
6
Emil Palsson
ЦФ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Мольде
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
14
Матис Болли
ЛВ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
27
Давид Фофана
ЦФ
Сарпсборг 08
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
32
Эйрик Вихне
ПАЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Петерсен
28
Хауген
15
Бьорнбак
18
Синюан
27
Хольмгрен-Педерсен
14
Эушнес
8
Хуссэйн
17
Брюнхильдсен
5
Хестад
23
Андерсен
10
Омойджуанфо
3-2-5
3
Наэсс
6
Дюрестам
4
Утвик
10
Мухаммед
6
Салетрос
5
34
2
6
16
5
Хестад
28
Гредем
28
Гредем
5
Хестад
28
Хауген
33
Риса
33
Риса
28
Хауген
23
Андерсен
14
Болли
14
Болли
23
Андерсен
10
Омойджуанфо
27
Фофана
27
Фофана
10
Омойджуанфо
2
32
Вихне
32
Вихне
2
10
Мухаммед
7
7
10
Мухаммед
6
17
Солтведт
17
Солтведт
6
28
Коне
22
Опсет
22
Опсет
28
Коне
Остались в запасе
Мольде
Сарпсборг 08
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
Остались в запасе
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Мольде - Сарпсборг 08
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
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