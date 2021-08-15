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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Одд - Хаугесунд
Одд - Хаугесунд: обзор матча 15 августа 2021
Одд
15.08.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
4 : 2
Завершен
Хаугесунд
18'
Т. Лауритсен
45+2'
Т. Лауритсен
62'
С. Свендсен
71'
Т. Лауритсен
25'
И. Ваджи
53'
К. Вельде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Одд - Хаугесунд
Замена
K. Larsen
️️️️
М. Андре Кааса
79'
Замена
Ф. Кастрати
️️️️
С. Свендсен
79'
74'
Замена
А. Ндур
️️️️
S. Bojang
74'
Замена
М. Санде
️️️️
С. Лизет
74'
Замена
М. Самуэльсен
️️️️
И. Ваджи
73'
Желтая карточка
Т. Педерсен
ГОЛ! 4:2!
Т. Лауритсен
Пас отдал
Д. Соренсен
71'
Желтая карточка
Й. Китолано
67'
ГОЛ! 3:2!
С. Свендсен
Пас отдал
Т. Лауритсен
62'
53'
ГОЛ! 2:2!
К. Вельде
Желтая карточка
М. Андре Кааса
52'
ГОЛ! 2:1!
Т. Лауритсен
Пас отдал
Й. Китолано
45'
+2
25'
ГОЛ! 1:1!
И. Ваджи
Пас отдал
С. Лизет
ГОЛ! 1:0!
Т. Лауритсен
Пас отдал
Э. Рууд
18'
Замена
К. Валлем
️️️️
Д. Китолано
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
26
Джилли Соренсен
ЦП
6
Магнус Леквен
ЦП
2
Эспен Рууд
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
16
Джошуа Китолано
ЦФ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ЦФ
15
Маркус Андре Кааса
ЦФ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Хаугесунд
2
Петер Теркильдсен
ЦЗ
18
Кевин-Мартин Кригард
ЦФ
1
Эгиль Селвик
ЦФ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
16
Бенжамин Хансен
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
23
Торе Педерсен
ЦФ
99
Кристоффер Вельде
ЦФ
23
Никлас Сандберг
ЦФ
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Одд
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
0
Kristoffer Larsen
ЦФ
6
Конрад Валлем
ЦФ
25
Thomas Hallstensen
ЦФ
28
Соломон Овусу
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
Хаугесунд
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
12
Helge Sandvik
ЦФ
27
Мадс Санде
ЦФ
25
Алиун Ндур
ЦФ
1-2-5
1
Россбах
25
Китолано
26
Соренсен
6
Леквен
16
Китолано
4
Бьортуфт
15
Кааса
1
Йоргенсен
9
Лауритсен
1-5
2
Теркильдсен
23
Педерсен
23
Лизет
25
Ваджи
23
Сандберг
99
Вельде
7
Свендсен
15
Кастрати
15
Кастрати
7
Свендсен
15
Кааса
0
0
15
Кааса
16
Китолано
6
Валлем
6
Валлем
16
Китолано
25
Ваджи
14
Самуэльсен
14
Самуэльсен
25
Ваджи
23
Лизет
27
Санде
27
Санде
23
Лизет
2
25
Ндур
25
Ндур
2
Остались в запасе
Одд
Хаугесунд
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
25
Thomas Hallstensen
ЦФ
28
Соломон Овусу
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
12
Helge Sandvik
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Остались в запасе
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
25
Thomas Hallstensen
ЦФ
28
Соломон Овусу
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
Остались в запасе
12
Helge Sandvik
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Одд - Хаугесунд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
Скагерак Арена
Новости команд
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Одд
Хаугесунд
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
2019.02.07 16:47
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
2019.02.07 16:47
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
2019.02.06 20:51
5
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
2019.01.27 18:22
3
Слуцкий: «В целом не получилась игра»
2016.01.27 23:10
3
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
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