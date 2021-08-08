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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мольде - Хаугесунд
Мольде - Хаугесунд: обзор матча 08 августа 2021
Мольде
08.08.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
5 : 4
Завершен
Хаугесунд
11'
О. Омойджуанфо
15'
О. Омойджуанфо
29'
Э. Хестад
49'
О. Омойджуанфо
59'
М. Эйкрем
13'
Н. Сандберг
18'
И. Ваджи
28'
А. Столас
83'
А. Ндур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мольде - Хаугесунд
90'
+3
Желтая карточка
М. Самуэльсен
Замена
С. Грегерсен
️️️️
Э. Кнутсон
84'
83'
ГОЛ! 5:4!
А. Ндур
Пас отдал
К. Вельде
77'
Замена
А. Ндур
️️️️
Н. Сандберг
68'
Замена
М. Санде
️️️️
С. Лизет
68'
Замена
М. Самуэльсен
️️️️
И. Ваджи
Замена
М. Гредем
️️️️
Э. Хестад
63'
59'
Желтая карточка
П. Теркильдсен
ГОЛ! 5:3!
М. Эйкрем
59'
ГОЛ! 4:3!
О. Омойджуанфо
Пас отдал
Э. Кнутсон
49'
Замена
О. Брюнхильдсен
️️️️
Э. Хуссэйн
46'
ГОЛ! 3:3!
Э. Хестад
Пас отдал
Э. Андерсен
29'
28'
ГОЛ! 2:3!
А. Столас
Пас отдал
К. Вельде
18'
ГОЛ! 2:2!
И. Ваджи
Пас отдал
Т. Педерсен
ГОЛ! 2:1!
О. Омойджуанфо
Пас отдал
М. Эйкрем
15'
13'
ГОЛ! 1:1!
Н. Сандберг
Пас отдал
С. Лизет
ГОЛ! 1:0!
О. Омойджуанфо
Пас отдал
М. Эйкрем
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
5
Эйрик Хестад
ПВ
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
23
Эрик Андерсен
ПВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Хаугесунд
2
Петер Теркильдсен
ЦЗ
1
Эгиль Селвик
ЦФ
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
99
Кристоффер Вельде
ЦФ
23
Никлас Сандберг
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
23
Торе Педерсен
ЦФ
18
Кевин-Мартин Кригард
ЦФ
23
Александер Столас
ЦФ
16
Бенжамин Хансен
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Мольде
1
Алекс Кранинкс
ВР
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
27
Давид Фофана
ЦФ
28
Магнус Гредем
ЦФ
Хаугесунд
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
32
Frank Stople
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦФ
27
Мадс Санде
ЦФ
25
Алиун Ндур
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Линде
33
Риса
18
Синюан
15
Бьорнбак
14
Эушнес
8
Хуссэйн
15
Кнутсон
23
Эйкрем
23
Андерсен
10
Омойджуанфо
5
Хестад
1-5
2
Теркильдсен
23
Педерсен
12
16
Хансен
23
Столас
18
Кригард
15
Кнутсон
2
Грегерсен
2
Грегерсен
15
Кнутсон
8
Хуссэйн
17
Брюнхильдсен
17
Брюнхильдсен
8
Хуссэйн
5
Хестад
28
Гредем
28
Гредем
5
Хестад
25
Ваджи
14
Самуэльсен
14
Самуэльсен
25
Ваджи
23
Лизет
27
Санде
27
Санде
23
Лизет
23
Сандберг
25
Ндур
25
Ндур
23
Сандберг
Остались в запасе
Мольде
Хаугесунд
1
Алекс Кранинкс
ВР
10
Эмиль Брейвик
ЦП
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
32
Frank Stople
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Остались в запасе
1
Алекс Кранинкс
ВР
10
Эмиль Брейвик
ЦП
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
27
Давид Фофана
ЦФ
Остались в запасе
32
Frank Stople
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Мольде - Хаугесунд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
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