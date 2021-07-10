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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Бранн - Тромсе
Бранн - Тромсе: обзор матча 10 июля 2021
Бранн
10.07.2021, суббота, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
1 : 1
Завершен
Тромсе
45+1'
Д. Бамба
18'
К. Антонсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бранн - Тромсе
90'
+4
Замена
F. Winther
️️️️
К. Антонсен
90'
+2
Желтая карточка
К. Антонсен
Замена
F. Moller Delaveris
️️️️
Р. Тэйлор
90'
Желтая карточка
Д. Бамба
85'
82'
Желтая карточка
Я. Карлстрем
80'
Желтая карточка
Т. Тотланд
Замена
Y. Sane
️️️️
D. Alexander Pedersen
70'
56'
Замена
Н. Вестерлунд
️️️️
Л. Нильсен
Замена
J. Tveita
️️️️
M. Simba
46'
ГОЛ! 1:1!
Д. Бамба
Пас отдал
Р. Тэйлор
45'
+1
Желтая карточка
М. Расмуссен
39'
18'
ГОЛ! 0:1!
К. Антонсен
Пас отдал
Р. Йенссен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бранн
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦЗ
21
Роберт Тэйлор
ЦП
10
Кристоффер Бармен
ЦП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
11
Оле-Дидрик Бломберг
ПВ
23
Daniel Alexander Pedersen
ЦФ
70
Moonga Simba
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Тромсе
28
Якоб Карлстрем
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
14
Томас Тотланд
ПЗ
25
Лассе Нильсен
ЛП
17
Эрик Китолано
ЦП
11
Рубен Йенссен
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
5
Anders Jenssen
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Бранн
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
15
Filip Moller Delaveris
ЦФ
15
Jon-Helge Tveita
ЦФ
19
Yaya Sane
ЦФ
Тромсе
23
Рунар Норхейм
ЛЗ
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
5
Сакариас Опсал
ЦП
12
Simon Thomas
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
15
Magnus Andersen
ЦФ
17
Daniel Berntsen
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
29
Joachim Juhl Rothmann
ЦФ
2-3-1-5
24
Кристиансен
24
Кольскоген
21
Тэйлор
10
Бармен
20
Расмуссен
11
Бломберг
70
24
99
Бамба
19
23
4-3-1-2
28
Карлстрем
14
Тотланд
38
Амундсен
6
Гундерсен
11
Антонсен
17
Китолано
11
Йенссен
25
Нильсен
94
Миккельсен
20
Эбийе
5
21
Тэйлор
15
15
21
Тэйлор
70
15
15
70
23
19
19
23
25
Нильсен
23
Вестерлунд
23
Вестерлунд
25
Нильсен
11
Антонсен
6
6
11
Антонсен
Остались в запасе
Бранн
Тромсе
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
12
Simon Thomas
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
15
Magnus Andersen
ЦФ
17
Daniel Berntsen
ЦФ
5
Сакариас Опсал
ЦП
23
Рунар Норхейм
ЛЗ
29
Joachim Juhl Rothmann
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Остались в запасе
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
Остались в запасе
12
Simon Thomas
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
15
Magnus Andersen
ЦФ
17
Daniel Berntsen
ЦФ
5
Сакариас Опсал
ЦП
23
Рунар Норхейм
ЛЗ
29
Joachim Juhl Rothmann
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Статистика матча Бранн - Тромсе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бранн
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Информация о матче
Стадион:
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