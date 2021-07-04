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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - Мольде
Сарпсборг 08 - Мольде: обзор матча 04 июля 2021
Сарпсборг 08
04.07.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
1 : 0
Завершен
Мольде
74'
С. Скалевик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарпсборг 08 - Мольде
Вторая желтая
А. Салетрос
88'
Замена
С. Ярль
️️️️
И. Коне
83'
78'
Замена
М. Болли
️️️️
Э. Андерсен
78'
Замена
К. Хауген
️️️️
Б. Риса
ГОЛ! 1:0!
С. Скалевик
74'
69'
Замена
Э. Кнутсон
️️️️
С. Грегерсен
68'
Замена
М. Эйкрем
️️️️
Э. Хуссэйн
67'
Желтая карточка
О. Омойджуанфо
Замена
S. Bojang
️️️️
O. JÃ¸rgen Halvorsen
62'
Замена
С. Скалевик
️️️️
Й. Солтведт
62'
46'
Замена
Э. Хестад
️️️️
О. Брюнхильдсен
Желтая карточка
Й. Солтведт
37'
Желтая карточка
А. Салетрос
34'
Желтая карточка
J. Thomassen
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
3
Николай Наэсс
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
6
Антон Салетрос
ЦП
5
Magnar Odegaard
ЦФ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
16
Joachim Thomassen
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
23
Эрик Андерсен
ПВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Сарпсборг 08
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
32
Эйрик Вихне
ПАЗ
10
Джонатан Линдсет
ЦП
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
6
Emil Palsson
ЦФ
10
Emir Derviskadic
ЦФ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
14
Матис Болли
ЛВ
28
Магнус Гредем
АП
23
Магнус Эйкрем
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
5
Эйрик Хестад
ПВ
2-2-5
4
Утвик
3
Наэсс
17
Солтведт
6
Салетрос
7
28
Коне
16
19
3
4-1-2-2-1
1
Линде
2
Грегерсен
15
Бьорнбак
18
Синюан
33
Риса
14
Эушнес
8
Хуссэйн
10
Брейвик
23
Андерсен
17
Брюнхильдсен
10
Омойджуанфо
17
Солтведт
15
Скалевик
15
Скалевик
17
Солтведт
28
Коне
55
Ярль
55
Ярль
28
Коне
7
2
2
7
33
Риса
28
Хауген
28
Хауген
33
Риса
8
Хуссэйн
23
Эйкрем
23
Эйкрем
8
Хуссэйн
23
Андерсен
14
Болли
14
Болли
23
Андерсен
2
Грегерсен
15
Кнутсон
15
Кнутсон
2
Грегерсен
17
Брюнхильдсен
5
Хестад
5
Хестад
17
Брюнхильдсен
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Мольде
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
32
Эйрик Вихне
ПАЗ
6
Emil Palsson
ЦФ
10
Emir Derviskadic
ЦФ
10
Джонатан Линдсет
ЦП
22
Кристиан Опсет
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
28
Магнус Гредем
АП
31
Оливер Петерсен
ВР
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
32
Эйрик Вихне
ПАЗ
6
Emil Palsson
ЦФ
10
Emir Derviskadic
ЦФ
10
Джонатан Линдсет
ЦП
22
Кристиан Опсет
ЦФ
Остались в запасе
28
Магнус Гредем
АП
31
Оливер Петерсен
ВР
Главный тренер
Гейр Бакке
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Сарпсборг 08 - Мольде
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
Сарпсборг Стадион
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