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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Лиллестрем - Мьёндален
Лиллестрем - Мьёндален: обзор матча 04 июля 2021
Лиллестрем
04.07.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
2 : 1
Завершен
Мьёндален
65'
Л. Ольсен
70'
Л. Ольсен (П)
90+2'
F. Brustad
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лиллестрем - Мьёндален
Желтая карточка
Л. Ольсен
90'
+4
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
F. Brustad
Желтая карточка
И. Мэттью
90'
+1
Замена
Ф. Крогстад
️️️️
К. Кайринен
89'
72'
Замена
T. Brochmann
️️️️
M. Ovenstad
71'
Замена
J. Solberg
️️️️
O. Amund Sveen
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Ольсен
70'
ГОЛ! 1:0!
Л. Ольсен
65'
Замена
Т. Свендсен
️️️️
D. Gustafsson
64'
63'
Замена
F. Brustad
️️️️
Л. Ольден Ларсен
52'
Желтая карточка
O. Amund Sveen
46'
Замена
B. Stokke
️️️️
S. Lalle Ibrahim
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лиллестрем
21
Мадс Кристиансен
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
4
Эспен Гарнас
ЦЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
2
Ларс Рангер
ПЗ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
6
Каан Кайринен
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
7
Daniel Gustafsson
ЦФ
10
Лехне Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Мьёндален
11
Николас Вальстад
ЛЗ
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
22
Shuaibu Lalle Ibrahim
ЦФ
18
Isaac Twum
ЦФ
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
4
Markus Nakkim
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
1
Sosha Makani
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Лиллестрем
22
Филип Слердаль
ЦЗ
23
Тобиас Свендсен
ЛВ
27
Фредрик Крогстад
ЦП
14
Ульрик Матисен
ПВ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
27
Uranik Seferi
ЦФ
9
Kent Havard Eriksen
ЦФ
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
31
Martin Bergum
ЦФ
Мьёндален
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
28
Adrian Aleksander Hansen
ЦФ
7
Tonny Brochmann
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
19
Magnus Bækken
ЦФ
27
Franck Bamenye
ЦФ
8
Fredrik Brustad
ЦФ
11
Alfred Scriven
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
4-1-2-3
21
Кристиансен
20
Драгснес
4
Гарнас
5
Огбу
2
Рангер
18
Мэттью
6
Кайринен
23
Осен
10
Ольсен
7
2
1-1-5
11
Вальстад
7
Ларсен
33
1
15
4
4
7
23
Свендсен
23
Свендсен
7
6
Кайринен
27
Крогстад
27
Крогстад
6
Кайринен
17
7
7
17
22
6
6
22
7
Ларсен
8
8
7
Ларсен
22
20
20
22
Остались в запасе
Лиллестрем
Мьёндален
23
Henrik Skogvold
ЦФ
27
Uranik Seferi
ЦФ
14
Ульрик Матисен
ПВ
9
Kent Havard Eriksen
ЦФ
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦЗ
31
Martin Bergum
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
28
Adrian Aleksander Hansen
ЦФ
19
Magnus Bækken
ЦФ
27
Franck Bamenye
ЦФ
11
Alfred Scriven
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Остались в запасе
23
Henrik Skogvold
ЦФ
27
Uranik Seferi
ЦФ
14
Ульрик Матисен
ПВ
9
Kent Havard Eriksen
ЦФ
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦЗ
31
Martin Bergum
ЦФ
Остались в запасе
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
28
Adrian Aleksander Hansen
ЦФ
19
Magnus Bækken
ЦФ
27
Franck Bamenye
ЦФ
11
Alfred Scriven
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Главный тренер
Вегард Хансен
Статистика матча Лиллестрем - Мьёндален
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Мьёндален
0 : 3
12.12.2021
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
2 : 0
05.12.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
1 : 3
28.11.2021
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
20.11.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Мьёндален
0 : 1
07.11.2021
Викинг
Информация о матче
Стадион:
Арасен
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