Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Марко Гуида (Торре-Аннунциата)
Материалы

Польша - Россия

01.06.2021, Вторник, 21:45 мск Вроцлав, стадион Мейски Трансляция: Рен ТВ, Матч! Премьер Товарищеские матчи. Сборные, Июнь Польша - Россия
Чемпионат Европы 2012, группа A
Групповой раунд, 2 тур
12 июня, вторник 22:45 Польша 1:1 Россия
Товарищеские матчи 2007
Сборные,
22 августа, среда 19:00 Россия 2:2 Польша
...
  • ...
    Рейтинг: +66

    RUS31 2 июня 2021, 06:25

    Эх, Кокорина не хватает...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +54

    Жека001 1 июня 2021, 23:38

    И ЭТИ ТЕЛА ВМЕСТЕ С ФИЗРУКОМ НА ЕВРО???

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16559

    Fusballer 1 июня 2021, 23:10

    Заболотный выходит - кирдык полякам!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16559

    Fusballer 1 июня 2021, 23:04

    Можно бесконечно смотреть на три вещи - на огонь, на воду, и на то, как не спеша передвигается Дзюба.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1238

    Semargl18 1 июня 2021, 22:59

    Ну и опять Кудряшов...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +409

    saf05 1 июня 2021, 22:46

    Комментаторы все очко бревну спринтеру лучшему рукоблуду мира вылизали

    5
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +706

    Forvard47 > saf05 1 июня 2021, 22:54

    так по их мнению он лучший игрок мира так сказали в 1 тайме

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +16559

    Fusballer > Forvard47 1 июня 2021, 23:04

    Лучший по зацепам.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +15350

    Hektor 84 1 июня 2021, 22:35

    Где этот врач несущий ересь про быстрого шлюбу?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1238

    Semargl18 1 июня 2021, 22:15

    Семенов привоз + желтая Кудряшов 2 среза которые должны были голом в наши заканчиваться... Шунин пока не впечатляет совсем.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +7217

    Из Твери Леха 1 июня 2021, 22:08

    Не выпустят поляки свою звезду.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16559

    Fusballer 1 июня 2021, 22:06

    Головин красава. Вратарь дырка.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 