Польша - Россия

Эх, Кокорина не хватает...
И ЭТИ ТЕЛА ВМЕСТЕ С ФИЗРУКОМ НА ЕВРО???
Заболотный выходит - кирдык полякам!
Можно бесконечно смотреть на три вещи - на огонь, на воду, и на то, как не спеша передвигается Дзюба.
Ну и опять Кудряшов...
Комментаторы все очко бревну спринтеру лучшему рукоблуду мира вылизали
так по их мнению он лучший игрок мира так сказали в 1 тайме
Лучший по зацепам.
Где этот врач несущий ересь про быстрого шлюбу?
Семенов привоз + желтая Кудряшов 2 среза которые должны были голом в наши заканчиваться... Шунин пока не впечатляет совсем.
Не выпустят поляки свою звезду.
Головин красава. Вратарь дырка.