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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Русенборг - Хаугесунд
Русенборг - Хаугесунд: обзор матча 30 июня 2021
Русенборг
30.06.2021, среда, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
0 : 0
Завершен
Хаугесунд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Русенборг - Хаугесунд
Желтая карточка
Й. Аугустинсон
90'
+2
89'
Замена
А. Столас
️️️️
К. Вельде
89'
Замена
М. Санде
️️️️
А. Ндур
Желтая карточка
А. Теттей
65'
59'
Желтая карточка
Т. Педерсен
Замена
Г. Молинс
️️️️
Э. Сейде
57'
33'
Замена
Б. Лейте
️️️️
Н. Сандберг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
3
Йонатан Аугустинсон
ЛЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
19
Карло Хольс
ЦФ
9
Дино Исламович
ЦФ
Хаугесунд
1
Эгиль Селвик
ВР
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
25
Алиун Ндур
ЛВ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
23
Никлас Сандберг
ПВ
23
Сондре Лизет
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
18
Адам Андерссон
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
10
Гильермо Молинс
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
Хаугесунд
23
Александер Столас
ЛЗ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
16
Бруну Лейте
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
32
Frank Stople
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
35
Andreas Endresen
ЦФ
4-3-1-2
1
Хансен
3
Аугустинсон
25
Сербечич
3
Ховланд
29
Рейтан
16
Закариассен
6
Теттей
15
Хофф
35
Сейде
9
Исламович
19
Хольс
4-1-3-2
1
Селвик
3
Деслер
16
Хансен
2
Теркильдсен
23
Педерсен
18
Кригард
23
Сандберг
25
Ндур
99
Вельде
12
23
Лизет
35
Сейде
10
Молинс
10
Молинс
35
Сейде
99
Вельде
23
Столас
23
Столас
99
Вельде
23
Сандберг
16
Лейте
16
Лейте
23
Сандберг
25
Ндур
27
Санде
27
Санде
25
Ндур
Остались в запасе
Русенборг
Хаугесунд
18
Адам Андерссон
ЦЗ
12
Сандер Тангвик
ВР
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
32
Frank Stople
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
35
Andreas Endresen
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Остались в запасе
18
Адам Андерссон
ЦЗ
12
Сандер Тангвик
ВР
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
Остались в запасе
32
Frank Stople
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
35
Andreas Endresen
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Русенборг - Хаугесунд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
Леркендаль
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