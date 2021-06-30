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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мольде - Стремсгодсет
Мольде - Стремсгодсет: обзор матча 30 июня 2021
Мольде
30.06.2021, среда, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
3 : 0
Завершен
Стремсгодсет
7'
С. Грегерсен
27'
О. Омойджуанфо
29'
О. Омойджуанфо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мольде - Стремсгодсет
Замена
Б. Риса
️️️️
К. Хауген
85'
Замена
М. Эйкрем
️️️️
Э. Андерсен
78'
Замена
Э. Кнутсон
️️️️
С. Грегерсен
78'
75'
Желтая карточка
N. Gunnarsson
Желтая карточка
Э. Андерсен
70'
68'
Замена
К. Красники
️️️️
Й. Хове
Замена
М. Гредем
️️️️
Ф. Эушнес
63'
Замена
Д. Фофана
️️️️
О. Омойджуанфо
63'
46'
Замена
Д. Ипалибо
️️️️
М. Майгаард
ГОЛ! 3:0!
О. Омойджуанфо
29'
ГОЛ! 2:0!
О. Омойджуанфо
Пас отдал
Э. Хуссэйн
27'
ГОЛ! 1:0!
С. Грегерсен
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
23
Эрик Андерсен
ПВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
8
Йохан Хове
ЦП
10
Герман Штенгель
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
21
Prosper Mendy
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Мольде
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
14
Матис Болли
ЛВ
28
Магнус Гредем
АП
23
Магнус Эйкрем
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
5
Эйрик Хестад
ПВ
27
Давид Фофана
ЦФ
Стремсгодсет
40
Мортен Саэтра
ВР
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
18
Джек Ипалибо
ОП
8
Крешник Красники
ЦП
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
4-1-2-2-1
31
Петерсен
28
Хауген
15
Бьорнбак
2
Грегерсен
18
Синюан
14
Эушнес
8
Хуссэйн
10
Брейвик
17
Брюнхильдсен
23
Андерсен
10
Омойджуанфо
1-2-2-5
16
Михра
71
Вальсвик
8
Хове
10
Штенгель
18
Стеневик
25
Ингимундарсон
9
Фрайдей
21
23
18
20
Майгаард
14
Эушнес
28
Гредем
28
Гредем
14
Эушнес
28
Хауген
33
Риса
33
Риса
28
Хауген
23
Андерсен
23
Эйкрем
23
Эйкрем
23
Андерсен
2
Грегерсен
15
Кнутсон
15
Кнутсон
2
Грегерсен
10
Омойджуанфо
27
Фофана
27
Фофана
10
Омойджуанфо
8
Хове
8
Красники
8
Красники
8
Хове
20
Майгаард
18
Ипалибо
18
Ипалибо
20
Майгаард
Остались в запасе
Мольде
Стремсгодсет
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
14
Матис Болли
ЛВ
5
Эйрик Хестад
ПВ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
40
Мортен Саэтра
ВР
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Остались в запасе
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
14
Матис Болли
ЛВ
5
Эйрик Хестад
ПВ
Остались в запасе
40
Мортен Саэтра
ВР
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Статистика матча Мольде - Стремсгодсет
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Информация о матче
Стадион:
Акер Стэдион
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