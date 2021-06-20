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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Тромсе - Лиллестрем
Тромсе - Лиллестрем: обзор матча 20 июня 2021
Тромсе
20.06.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
1 : 2
Завершен
Лиллестрем
2'
Л. Ольсен
52'
Л. Ольсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тромсе - Лиллестрем
90'
+4
Замена
Й. Брюнес
️️️️
Л. Ольсен
Замена
M. Andersen
️️️️
F. Winther
85'
81'
Замена
Ф. Крогстад
️️️️
К. Кайринен
Замена
J. Juhl Rothmann
️️️️
A. Örn Arnarson
68'
65'
Замена
D. Gustafsson
️️️️
У. Матисен
65'
Замена
P. AndrÃ© Helland
️️️️
Г. Осен
52'
ГОЛ! 0:2!
Л. Ольсен
Пас отдал
И. Мэттью
25'
Желтая карточка
Л. Рангер
2'
ГОЛ! 0:1!
Л. Ольсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тромсе
28
Якоб Карлстрем
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
14
Томас Тотланд
ПЗ
11
Рубен Йенссен
ЦП
17
Эрик Китолано
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
5
Anders Jenssen
ЦФ
2
Adam Örn Arnarson
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Лиллестрем
21
Мадс Кристиансен
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
22
Филип Слердаль
ЦЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
4
Эспен Гарнас
ЦЗ
2
Ларс Рангер
ПЗ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
6
Каан Кайринен
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
14
Ульрик Матисен
ПВ
10
Лехне Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Тромсе
12
Simon Thomas
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
17
Daniel Berntsen
ЦФ
15
Magnus Andersen
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
29
Joachim Juhl Rothmann
ЦФ
Лиллестрем
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
23
Тобиас Свендсен
ЛВ
27
Фредрик Крогстад
ЦП
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
9
Kent Havard Eriksen
ЦФ
7
Daniel Gustafsson
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
3-2-1-4
28
Карлстрем
11
Антонсен
38
Амундсен
14
Тотланд
11
Йенссен
17
Китолано
94
Миккельсен
5
20
Эбийе
6
2
3-3-2-1-1
21
Кристиансен
22
Слердаль
5
Огбу
4
Гарнас
2
Рангер
18
Мэттью
20
Драгснес
6
Кайринен
23
Осен
14
Матисен
10
Ольсен
6
15
15
6
2
29
29
2
10
Ольсен
14
Брюнес
14
Брюнес
10
Ольсен
14
Матисен
7
7
14
Матисен
6
Кайринен
27
Крогстад
27
Крогстад
6
Кайринен
23
Осен
10
10
23
Осен
Остались в запасе
Тромсе
Лиллестрем
12
Simon Thomas
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
17
Daniel Berntsen
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
9
Kent Havard Eriksen
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЛВ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Остались в запасе
12
Simon Thomas
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
17
Daniel Berntsen
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
Остались в запасе
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
9
Kent Havard Eriksen
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЛВ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Главный тренер
Арне Эрландсен
Статистика матча Тромсе - Лиллестрем
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Информация о матче
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