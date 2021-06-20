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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Русенборг - Сарпсборг 08
Русенборг - Сарпсборг 08: обзор матча 20 июня 2021
Русенборг
20.06.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
0 : 1
Завершен
Сарпсборг 08
62'
J. Thomassen
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Русенборг - Сарпсборг 08
Замена
А. Андерссон
️️️️
Й. Аугустинсон
72'
Замена
Р. Видесхейм-Пауль
️️️️
Э. Сейде
72'
Замена
Г. Молинс
️️️️
П. Скьельбред
71'
68'
Замена
К. Опсет
️️️️
И. Коне
64'
Замена
Д. Линдсет
️️️️
Й. Солтведт
62'
ГОЛ! 0:1!
J. Thomassen
52'
Замена
B. Kantie Karamoko
️️️️
М. Дюрестам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
3
Йонатан Аугустинсон
ЛЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
19
Карло Хольс
ЦФ
9
Дино Исламович
ЦФ
Сарпсборг 08
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
3
Николай Наэсс
ЦЗ
6
Микаэль Дюрестам
ЦЗ
32
Эйрик Вихне
ПАЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
6
Антон Салетрос
ЦП
34
Anders Kristiansen
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
16
Joachim Thomassen
ЦФ
6
Emil Palsson
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
18
Адам Андерссон
ЦЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
10
Гильермо Молинс
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
90
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
Сарпсборг 08
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
10
Джонатан Линдсет
ЦП
10
Рашад Мухаммед
ЦП
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
4-3-1-2
1
Хансен
3
Аугустинсон
15
Орн Ейхолфссон
3
Ховланд
29
Рейтан
5
Скьельбред
6
Теттей
15
Хофф
35
Сейде
9
Исламович
19
Хольс
3-1-2-5
4
Утвик
3
Наэсс
6
Дюрестам
32
Вихне
6
Салетрос
17
Солтведт
34
5
6
16
28
Коне
3
Аугустинсон
18
Андерссон
18
Андерссон
3
Аугустинсон
5
Скьельбред
10
Молинс
10
Молинс
5
Скьельбред
35
Сейде
19
Видесхейм-Пауль
19
Видесхейм-Пауль
35
Сейде
6
Дюрестам
3
3
6
Дюрестам
17
Солтведт
10
Линдсет
10
Линдсет
17
Солтведт
28
Коне
22
Опсет
22
Опсет
28
Коне
Остались в запасе
Русенборг
Сарпсборг 08
90
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
12
Сандер Тангвик
ВР
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
2
Sulayman Bojang
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
10
Рашад Мухаммед
ЦП
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
90
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
12
Сандер Тангвик
ВР
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
Остались в запасе
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
2
Sulayman Bojang
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
10
Рашад Мухаммед
ЦП
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Русенборг - Сарпсборг 08
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
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