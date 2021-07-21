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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стремсгодсет - Одд
Стремсгодсет - Одд: обзор матча 21 июля 2021
Стремсгодсет
21.07.2021, среда, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
3 : 0
Завершен
Одд
49'
Д. Ипалибо
61'
Г. Штенгель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стремсгодсет - Одд
Замена
K. Tokstad
️️️️
Х. Стеневик
82'
75'
Замена
К. Валлем
️️️️
K. Larsen
Замена
М. Майгаард
️️️️
Д. Ипалибо
72'
Желтая карточка
Д. Ипалибо
67'
ГОЛ! 2:0!
Г. Штенгель
61'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ипалибо
Пас отдал
Ф. Фрайдей
49'
26'
Замена
K. Egell-Johnsen
️️️️
М. Леквен
Желтая карточка
Г. Вальсвик
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стремсгодсет
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
3
Jonathan Parr
ЦФ
16
Вильяр Михра
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
18
Халльдор Стеневик
ЦФ
10
Герман Штенгель
ЦФ
8
Йохан Хове
ЦФ
18
Джек Ипалибо
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЦФ
26
Ларс Вильсвик
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
26
Джилли Соренсен
ЦП
6
Магнус Леквен
ЦП
28
Соломон Овусу
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ЦФ
16
Джошуа Китолано
ЦФ
0
Kristoffer Larsen
ЦФ
15
Маркус Андре Кааса
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Стремсгодсет
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
2
Николас Микельсон
ЦФ
21
Prosper Mendy
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
14
Мозес Мава
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
Одд
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
13
Kevin Egell-Johnsen
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
6
Конрад Валлем
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
25
Thomas Hallstensen
ЦФ
2-5
19
Лейфссон
71
Вальсвик
8
Хове
26
Вильсвик
8
Гулликсен
18
Ипалибо
10
Штенгель
1-2-5
1
Россбах
25
Китолано
26
Соренсен
6
Леквен
9
Лауритсен
15
Кааса
0
16
Китолано
1
Йоргенсен
18
Ипалибо
20
Майгаард
20
Майгаард
18
Ипалибо
18
Стеневик
11
11
18
Стеневик
6
Леквен
13
13
6
Леквен
0
6
Валлем
6
Валлем
0
Остались в запасе
Стремсгодсет
Одд
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
2
Николас Микельсон
ЦФ
21
Prosper Mendy
ЦФ
14
Мозес Мава
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
25
Thomas Hallstensen
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Остались в запасе
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
2
Николас Микельсон
ЦФ
21
Prosper Mendy
ЦФ
14
Мозес Мава
ЦФ
Остались в запасе
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
25
Thomas Hallstensen
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Статистика матча Стремсгодсет - Одд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Информация о матче
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Новости команд
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Стремсгодсет
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2019.02.05 15:12
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2019.01.25 00:27
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ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
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В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
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2019.02.07 16:47
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
2019.02.06 20:51
5
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
2019.01.27 18:22
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2016.01.27 23:10
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