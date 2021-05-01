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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Килмарнок
Мазервелл - Килмарнок: обзор матча 01 мая 2021
Мазервелл
01.05.2021, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, группа B, 3 тур
2 : 0
Завершен
Килмарнок
47'
D. Cole
85'
С. О'Доннелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мазервелл - Килмарнок
85'
Желтая карточка
K. Broadfoot
ГОЛ! 2:0!
С. О'Доннелл
Пас отдал
D. Cole
85'
Замена
B. Maguire
️️️️
C. Long
80'
Желтая карточка
N. McGinley
79'
Желтая карточка
C. Long
78'
Желтая карточка
А. Кэмпбелл
77'
Замена
B. Mugabi
️️️️
С. Лоулесс
72'
Замена
Т. Уотт
️️️️
J. Hastie
65'
60'
Замена
А. Тшибола
️️️️
А. Пауэр
60'
Замена
C. Burke
️️️️
Р. МакКензи
60'
Замена
G. Oakley
️️️️
Г. Килти
ГОЛ! 1:0!
D. Cole
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ЦП
11
Стивен Лоулесс
ЦП
16
Sam Foley
ЦП
19
Nathan McGinley
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
9
Christopher Long
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Килмарнок
21
Kirk Broadfoot
ЦЗ
8
Gary Dicker
ЦЗ
22
Ross Millen
ЦЗ
11
Мич Пайннок
ЛВ
4
Алан Пауэр
ЦП
1
Danny Rogers
ЦФ
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Мазервелл
18
Чарльз Данн
ЛЗ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
14
Robbie Crawford
ЦП
0
A. Chapman
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
35
Tyler Magloire
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Килмарнок
3
Calum Waters
ЦЗ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
4
Зек Медли
ЦЗ
36
Аарон Тшибола
ЦП
29
Chris Burke
ЦП
9
George Oakley
ЦП
12
Danny Whitehall
ЦФ
21
Youssouf Mulumbu
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
3-3-4
31
Келли
31
Галлахер
5
Лами
2
О'Доннелл
16
Кэмпбелл
11
Лоулесс
16
19
9
44
16
3-1-1-5
21
8
22
4
Пауэр
11
Пайннок
20
9
Лафферти
7
МакКензи
11
Килти
4
11
Лоулесс
15
15
11
Лоулесс
9
22
22
9
16
32
Уотт
32
Уотт
16
4
Пауэр
36
Тшибола
36
Тшибола
4
Пауэр
7
МакКензи
29
29
7
МакКензи
11
Килти
9
9
11
Килти
Остались в запасе
Мазервелл
Килмарнок
0
A. Chapman
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
35
Tyler Magloire
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
18
Чарльз Данн
ЛЗ
14
Robbie Crawford
ЦП
Главный тренер
Марк Макги
12
Danny Whitehall
ЦФ
21
Youssouf Mulumbu
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
3
Calum Waters
ЦЗ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
4
Зек Медли
ЦЗ
Главный тренер
Ли Кларк
Остались в запасе
0
A. Chapman
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
35
Tyler Magloire
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
18
Чарльз Данн
ЛЗ
14
Robbie Crawford
ЦП
Остались в запасе
12
Danny Whitehall
ЦФ
21
Youssouf Mulumbu
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
3
Calum Waters
ЦЗ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
4
Зек Медли
ЦЗ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Ли Кларк
Статистика матча Мазервелл - Килмарнок
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Информация о матче
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