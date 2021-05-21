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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Адмира Ваккер - Альтах
Адмира Ваккер - Альтах: обзор матча 21 мая 2021
Адмира Ваккер
21.05.2021, пятница, 20:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 10 тур
1 : 1
Завершен
Альтах
49'
М. Бройниг (П)
60'
М. Фишер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Адмира Ваккер - Альтах
83'
Замена
D. Carando
️️️️
C. Bukta
Замена
T. Tomić
️️️️
C. Gartner
82'
64'
Замена
Й. Тартаротти
️️️️
A. Casar
60'
ГОЛ! 1:1!
М. Фишер
Пас отдал
D. Maderner
57'
Замена
М. Фишер
️️️️
D. Nussbaumer
57'
Замена
D. Maderner
️️️️
M. Stefel
57'
Замена
M. Meilinger
️️️️
Э. Шрайнер
56'
Желтая карточка
A. Casar
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Бройниг
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
30
Пауль Коллер
ЦЗ
6
Нико Даткович
ЦЗ
47
Леонардо Лукачевич
ЦЗ
4
Лукас Малишек
ОП
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
97
Josef Ganda
ЦФ
21
Christian Gartner
ЦФ
24
Marco Hausjell
ЦФ
25
Miloš Spasić
ЦФ
6
Julian Buchta
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Альтах
16
Tino Casali
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
0
D. Nussbaumer
ЦП
16
Эмануэль Шрайнер
ЦП
10
Самуэль Гуэ
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
7
Mario Stefel
ЦФ
8
Aljaž Casar
ЦФ
33
Csaba Bukta
ЦФ
Адмира Ваккер
31
Осман Хаджикич
ВР
90
Tomislav Tomić
ЦФ
33
Mamina Badji
ЦФ
Альтах
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
11
Marco Meilinger
ЦП
30
Манфред Фишер
ЦП
9
Daniel Maderner
ЦФ
18
Danilo Carando
ЦФ
23
David Bumberger
ЦФ
35
Sebastian Brandner
ЦФ
3-1-5
1
30
Коллер
6
Даткович
47
Лукачевич
4
Малишек
21
6
25
24
97
3-4-3
16
5
Дабанли
18
Звишенбрюггер
37
Эдокполор
16
Шрайнер
10
Гуэ
27
Хаудум
0
33
8
7
21
90
90
21
7
9
9
7
33
18
18
33
8
20
Тартаротти
20
Тартаротти
8
16
Шрайнер
11
11
16
Шрайнер
0
30
Фишер
30
Фишер
0
Остались в запасе
Адмира Ваккер
Альтах
31
Осман Хаджикич
ВР
33
Mamina Badji
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
23
David Bumberger
ЦФ
35
Sebastian Brandner
ЦФ
Остались в запасе
31
Осман Хаджикич
ВР
33
Mamina Badji
ЦФ
Остались в запасе
23
David Bumberger
ЦФ
35
Sebastian Brandner
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Адмира Ваккер - Альтах
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
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Адмира Ваккер
Альтах
Австрийский клуб выиграл первый трофей за 61 год
4 мая
Чемпион мира Клозе возглавил девятую команду Австрии
2022.06.17 19:55
Товарищеский матч. Гол Ахметова принес ЦСКА победу над «Адмирой»
2021.07.09 19:48
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2019.06.29 20:06
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2019.06.11 13:29
5
Товарищеский матч. Гол Ахметова принес ЦСКА победу над «Адмирой»
2021.07.09 19:48
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2019.06.29 20:06
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2019.06.11 13:29
5
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2017.06.12 08:55
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4 мая
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2022.06.17 19:55
Лига Европы.«Белененсеш» – последний участник группового этапа
2015.08.28 01:24
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