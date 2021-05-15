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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - Адмира Ваккер
Хартберг - Адмира Ваккер: обзор матча 15 мая 2021
Хартберг
15.05.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 9 тур
2 : 0
Завершен
Адмира Ваккер
23'
Ю. Эртльталер
54'
Р. Реп (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хартберг - Адмира Ваккер
Замена
L. Ried
️️️️
Ф. Флеккер
81'
80'
Замена
M. Ostrzolek
️️️️
Л. Лукачевич
77'
Замена
S. Auer
️️️️
Р. Кершбаум
Замена
S. Rakowitz
️️️️
Ю. Эртльталер
65'
Замена
S. Gölles
️️️️
A. Lienhart
64'
Замена
Д. Тадич
️️️️
С. Шабби
64'
61'
Замена
M. Kadlec
️️️️
В. Ворсагер
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Реп
54'
52'
Желтая карточка
С. Бауэр
49'
Желтая карточка
M. Maier
46'
Замена
A. Wooten
️️️️
D. Starkl
46'
Замена
J. Ganda
️️️️
Л. Кронбергер
Желтая карточка
Т. Кайнц
40'
Замена
М. Хорват
️️️️
Б. Нимага
33'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Эртльталер
Пас отдал
Р. Реп
23'
8'
Желтая карточка
Р. Кершбаум
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
6
Andreas Lienhart
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
14
Кристиан Клем
ЦЗ
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
55
Райко Реп
ЦП
23
Тобиас Кайнц
ЦП
29
Бакари Нимага
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
6
Нико Даткович
ЦЗ
2
Вильхельм Ворсагер
ЦЗ
47
Леонардо Лукачевич
ЦЗ
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
7
Лука Кронбергер
ЛВ
17
Давид Атанга
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
22
Marcus Maier
ЦП
7
Dominik Starkl
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
39
Stefan Gölles
ЦЗ
11
Матия Хорват
ОП
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
27
Lukas Ried
ЦП
10
Stefan Rakowitz
ЦФ
24
Дарио Тадич
ЦФ
Адмира Ваккер
32
Christoph Haas
ВР
24
Stephan Auer
ЦЗ
20
Marco Kadlec
ЦП
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
97
Josef Ganda
ЦФ
14
Andrew Wooten
ЦФ
16
Erwin Hoffer
ЦФ
4-4-1-1
1
Свете
6
33
Лукенедер
14
Клем
31
Роттер
7
Эртльталер
23
Кайнц
29
Нимага
55
Реп
29
Флеккер
9
Шабби
3-2-3-1-1
1
47
Лукачевич
4
Бауэр
4
Айву
6
Даткович
2
Ворсагер
17
Атанга
5
Кершбаум
22
7
Кронбергер
7
29
Нимага
11
Хорват
11
Хорват
29
Нимага
7
Эртльталер
10
10
7
Эртльталер
6
39
39
6
29
Флеккер
27
27
29
Флеккер
9
Шабби
24
Тадич
24
Тадич
9
Шабби
47
Лукачевич
84
84
47
Лукачевич
7
Кронбергер
97
97
7
Кронбергер
5
Кершбаум
24
24
5
Кершбаум
2
Ворсагер
20
20
2
Ворсагер
7
14
14
7
Остались в запасе
Хартберг
Адмира Ваккер
1
Raphael Sallinger
ВР
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
32
Christoph Haas
ВР
16
Erwin Hoffer
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Остались в запасе
1
Raphael Sallinger
ВР
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
Остались в запасе
32
Christoph Haas
ВР
16
Erwin Hoffer
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Хартберг - Адмира Ваккер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Профертил Арена Хартберг
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