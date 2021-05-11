Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - Хартберг
Аустрия - Хартберг: обзор матча 11 мая 2021
Аустрия
11.05.2021, вторник, 21:30
Австрия. Бундеслига, группа B, 8 тур
3 : 1
Завершен
Хартберг
27'
П. Виммер
42'
Д. Фиц
90+2'
М. Саркария
73'
Р. Реп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аустрия - Хартберг
ГОЛ! 3:1!
М. Саркария
Пас отдал
Д. Фиц
90'
+2
Замена
Й. Хандль
️️️️
Г. Тигль
84'
Замена
М. Джуричин
️️️️
К. Моншейн
81'
75'
Замена
Т. Роттер
️️️️
M. Gollner
73'
ГОЛ! 2:1!
Р. Реп
Пас отдал
С. Шабби
Замена
С. Звиршитц
️️️️
М. Зуттнер
71'
Замена
А. Поульсен
️️️️
П. Виммер
71'
66'
Замена
М. Шмербек
️️️️
L. Ried
64'
Желтая карточка
С. Тижани
63'
Желтая карточка
Б. Нимага
Желтая карточка
Э. Палмер-Браун
50'
46'
Замена
Ю. Эртльталер
️️️️
A. Lienhart
46'
Замена
С. Шабби
️️️️
Д. Тадич
46'
Замена
С. Тижани
️️️️
М. Хорват
ГОЛ! 2:0!
Д. Фиц
42'
ГОЛ! 1:0!
П. Виммер
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
30
Michael Madl
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
5
Эрик Мартель
ОП
6
Весел Демаку
ЦП
8
Патрик Виммер
ЦП
11
Манприт Саркария
ЦП
36
Доминик Фиц
ЦП
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
14
Кристиан Клем
ЦЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
6
Andreas Lienhart
ЦЗ
11
Матия Хорват
ОП
29
Бакари Нимага
ЦП
55
Райко Реп
ЦП
27
Lukas Ried
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
24
Дарио Тадич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
7
Марко Джуричин
ЦП
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
17
Agim Zeka
ЦФ
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
14
Самсон Тижани
ОП
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
18
Philipp Sturm
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
4-1-4-1
1
Пенц
30
14
Палмер-Браун
29
Зуттнер
39
Тигль
5
Мартель
6
Демаку
11
Саркария
36
Фиц
8
Виммер
14
Моншейн
4-1-3-1-1
1
Свете
14
Клем
4
6
33
Лукенедер
11
Хорват
29
Нимага
55
Реп
27
29
Флеккер
24
Тадич
39
Тигль
46
Хандль
46
Хандль
39
Тигль
14
Моншейн
7
Джуричин
7
Джуричин
14
Моншейн
29
Зуттнер
15
Звиршитц
15
Звиршитц
29
Зуттнер
8
Виммер
2
Поульсен
2
Поульсен
8
Виммер
6
7
Эртльталер
7
Эртльталер
6
11
Хорват
14
Тижани
14
Тижани
11
Хорват
4
31
Роттер
31
Роттер
4
27
34
Шмербек
34
Шмербек
27
24
Тадич
9
Шабби
9
Шабби
24
Тадич
Остались в запасе
Аустрия
Хартберг
17
Agim Zeka
ЦФ
99
Мирко Кос
ВР
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
18
Philipp Sturm
ЦФ
1
Raphael Sallinger
ВР
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
17
Agim Zeka
ЦФ
99
Мирко Кос
ВР
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
Остались в запасе
18
Philipp Sturm
ЦФ
1
Raphael Sallinger
ВР
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Аустрия - Хартберг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Генерали Арена
Новости команд
Все
Аустрия
Хартберг
«Аустрия» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аустрия» – «Брага»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Брага» – «Аустрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Брага» – «Аустрия»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Аустрия» – «Бейтар»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Аустрия» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аустрия» – «Брага»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Брага» – «Аустрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Брага» – «Аустрия»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Аустрия» – «Бейтар»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Уфа» рассказала, с каким европейским клубом вела переговоры по Агаларову
2022.07.24 14:45
2
Товарищеские матчи. Черный принес «Локомотиву» победу над «Хартбергом», «Уфа» обыграла «Ботошани»
2021.07.09 20:59
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+