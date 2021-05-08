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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - Аустрия
Альтах - Аустрия: обзор матча 08 мая 2021
Альтах
08.05.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 7 тур
2 : 1
Завершен
Аустрия
17'
Ш. Хаудум
41'
М. Фишер
90+3'
М. Саркария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альтах - Аустрия
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
М. Саркария
Пас отдал
A. Zeka
Замена
C. Bukta
️️️️
С. Гуэ
90'
+2
Замена
A. Wiss
️️️️
М. Турнвальд
90'
+2
Замена
Э. Шрайнер
️️️️
D. Maderner
85'
85'
Замена
A. GrÃ¼nwald
️️️️
Д. Фиц
Замена
D. Nussbaumer
️️️️
M. Meilinger
77'
Замена
A. Casar
️️️️
Ш. Хаудум
76'
75'
Замена
A. Zeka
️️️️
П. Виммер
Желтая карточка
М. Фишер
71'
68'
Желтая карточка
Э. Палмер-Браун
66'
Замена
M. Madl
️️️️
Й. Хандль
66'
Замена
М. Зуттнер
️️️️
А. Поульсен
65'
Желтая карточка
Э. Мартель
Желтая карточка
М. Турнвальд
44'
ГОЛ! 2:0!
М. Фишер
Пас отдал
М. Турнвальд
41'
30'
Желтая карточка
С. Звиршитц
ГОЛ! 1:0!
Ш. Хаудум
Пас отдал
D. Maderner
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
39
Martin Kobras
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
11
Marco Meilinger
ЦП
30
Манфред Фишер
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
10
Самуэль Гуэ
ЦП
9
Daniel Maderner
ЦФ
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
5
Эрик Мартель
ОП
36
Доминик Фиц
ЦП
11
Манприт Саркария
ЦП
8
Патрик Виммер
ЦП
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Альтах
16
Tino Casali
ВР
0
D. Nussbaumer
ЦП
0
A. Wiss
ЦП
16
Эмануэль Шрайнер
ЦП
33
Csaba Bukta
ЦФ
18
Danilo Carando
ЦФ
8
Aljaž Casar
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
30
Michael Madl
ЦЗ
6
Christoph Schosswendter
ЦЗ
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
17
Agim Zeka
ЦФ
3-2-4-1
39
18
Звишенбрюггер
5
Дабанли
3
Суботич
37
Эдокполор
34
Турнвальд
11
27
Хаудум
10
Гуэ
30
Фишер
9
3-3-3-1
1
Пенц
14
Палмер-Браун
2
Поульсен
15
Звиршитц
39
Тигль
5
Мартель
46
Хандль
36
Фиц
11
Саркария
8
Виммер
14
Моншейн
10
Гуэ
33
33
10
Гуэ
27
Хаудум
8
8
27
Хаудум
11
0
0
11
34
Турнвальд
0
0
34
Турнвальд
9
16
Шрайнер
16
Шрайнер
9
8
Виммер
17
17
8
Виммер
2
Поульсен
29
Зуттнер
29
Зуттнер
2
Поульсен
46
Хандль
30
30
46
Хандль
36
Фиц
10
10
36
Фиц
Остались в запасе
Альтах
Аустрия
18
Danilo Carando
ЦФ
16
Tino Casali
ВР
99
Мирко Кос
ВР
6
Christoph Schosswendter
ЦЗ
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
18
Danilo Carando
ЦФ
16
Tino Casali
ВР
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
6
Christoph Schosswendter
ЦЗ
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Альтах - Аустрия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
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