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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - Адмира Ваккер
Альтах - Адмира Ваккер: обзор матча 20 апреля 2021
Альтах
20.04.2021, вторник, 19:30
Австрия. Бундеслига, группа B, 4 тур
0 : 1
Завершен
Адмира Ваккер
63'
М. Бройниг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альтах - Адмира Ваккер
88'
Замена
C. Gartner
️️️️
A. Wooten
78'
Замена
E. Hoffer
️️️️
М. Бройниг
Замена
M. Stefel
️️️️
C. Bukta
76'
75'
Желтая карточка
Р. Кершбаум
Замена
М. Турнвальд
️️️️
Э. Карич
71'
Замена
A. Casar
️️️️
С. Гуэ
71'
63'
ГОЛ! 0:1!
М. Бройниг
Пас отдал
S. Auer
55'
Замена
M. Ostrzolek
️️️️
D. Starkl
Замена
M. Meilinger
️️️️
Й. Тартаротти
46'
Замена
D. Maderner
️️️️
D. Nussbaumer
46'
Желтая карточка
Й. Тартаротти
38'
29'
Желтая карточка
D. Starkl
Желтая карточка
P. Netzer
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
39
Martin Kobras
ВР
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
18
Эмир Карич
ЦЗ
30
Манфред Фишер
ЦП
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
10
Самуэль Гуэ
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
0
D. Nussbaumer
ЦП
5
Philipp Netzer
ЦФ
33
Csaba Bukta
ЦФ
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
2
Вильхельм Ворсагер
ЦЗ
24
Stephan Auer
ЦЗ
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
7
Лука Кронбергер
ЛВ
5
Роман Кершбаум
ЦП
22
Marcus Maier
ЦП
7
Dominik Starkl
ЦФ
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
14
Andrew Wooten
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Альтах
16
Tino Casali
ВР
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
11
Marco Meilinger
ЦП
9
Daniel Maderner
ЦФ
23
David Bumberger
ЦФ
8
Aljaž Casar
ЦФ
7
Mario Stefel
ЦФ
Адмира Ваккер
31
Осман Хаджикич
ВР
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
21
Christian Gartner
ЦФ
25
Miloš Spasić
ЦФ
24
Marco Hausjell
ЦФ
97
Josef Ganda
ЦФ
16
Erwin Hoffer
ЦФ
3-5-2
39
5
Дабанли
18
Звишенбрюггер
18
Карич
20
Тартаротти
10
Гуэ
27
Хаудум
0
30
Фишер
33
5
4-2-1-3
1
24
4
Бауэр
4
Айву
2
Ворсагер
5
Кершбаум
22
7
Кронбергер
14
14
Бройниг
7
0
9
9
0
10
Гуэ
8
8
10
Гуэ
33
7
7
33
18
Карич
34
Турнвальд
34
Турнвальд
18
Карич
20
Тартаротти
11
11
20
Тартаротти
7
84
84
7
14
21
21
14
14
Бройниг
16
16
14
Бройниг
Остались в запасе
Альтах
Адмира Ваккер
23
David Bumberger
ЦФ
16
Tino Casali
ВР
31
Осман Хаджикич
ВР
25
Miloš Spasić
ЦФ
24
Marco Hausjell
ЦФ
97
Josef Ganda
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Остались в запасе
23
David Bumberger
ЦФ
16
Tino Casali
ВР
Остались в запасе
31
Осман Хаджикич
ВР
25
Miloš Spasić
ЦФ
24
Marco Hausjell
ЦФ
97
Josef Ganda
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Альтах - Адмира Ваккер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
Новости команд
Все
Альтах
Адмира Ваккер
Австрийский клуб выиграл первый трофей за 61 год
4 мая
Чемпион мира Клозе возглавил девятую команду Австрии
2022.06.17 19:55
Товарищеский матч. Гол Ахметова принес ЦСКА победу над «Адмирой»
2021.07.09 19:48
Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Аполлон», а «Арсенал» – «Ваккер»
2019.06.29 20:06
«Зенит» на первом сборе встретится с «Ваккером», «Левски» и «Црвеной Звездой»
2019.06.11 13:29
5
Австрийский клуб выиграл первый трофей за 61 год
4 мая
Чемпион мира Клозе возглавил девятую команду Австрии
2022.06.17 19:55
Лига Европы.«Белененсеш» – последний участник группового этапа
2015.08.28 01:24
1
Товарищеский матч. Гол Ахметова принес ЦСКА победу над «Адмирой»
2021.07.09 19:48
Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Аполлон», а «Арсенал» – «Ваккер»
2019.06.29 20:06
«Зенит» на первом сборе встретится с «Ваккером», «Левски» и «Црвеной Звездой»
2019.06.11 13:29
5
«Динамо» сыграет в Австрии с чемпионами Азербайджана, Болгарии, Албании и дублем «Баварии»
2017.06.12 08:55
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