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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Адмира Ваккер - Хартберг
Адмира Ваккер - Хартберг: обзор матча 17 апреля 2021
Адмира Ваккер
17.04.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 3 тур
0 : 1
Завершен
Хартберг
80'
С. Шабби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Адмира Ваккер - Хартберг
90'
+2
Желтая карточка
Т. Кайнц
87'
Замена
A. Lienhart
️️️️
М. Хорват
87'
Замена
Ю. Эртльталер
️️️️
Д. Тадич
80'
ГОЛ! 0:1!
С. Шабби
Замена
М. Бройниг
️️️️
В. Ворсагер
77'
75'
Желтая карточка
М. Хорват
73'
Замена
С. Шабби
️️️️
Ю. Хайль
Красная карточка
Л. Малишек
67'
61'
Замена
S. Rakowitz
️️️️
Ф. Флеккер
Замена
M. Sax
️️️️
Д. Атанга
60'
Желтая карточка
В. Ворсагер
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
2
Вильхельм Ворсагер
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
7
Лука Кронбергер
ЛВ
4
Лукас Малишек
ОП
17
Давид Атанга
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
7
Dominik Starkl
ЦФ
24
Marco Hausjell
ЦФ
14
Andrew Wooten
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
14
Кристиан Клем
ЦЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
28
Юрген Хайль
ЦЗ
11
Матия Хорват
ОП
29
Бакари Нимага
ЦП
23
Тобиас Кайнц
ЦП
55
Райко Реп
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
24
Дарио Тадич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Адмира Ваккер
31
Осман Хаджикич
ВР
24
Stephan Auer
ЦЗ
22
Marcus Maier
ЦП
7
Maximilian Sax
ЦП
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
16
Erwin Hoffer
ЦФ
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
6
Andreas Lienhart
ЦЗ
14
Самсон Тижани
ОП
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
10
Stefan Rakowitz
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
3-1-2-1-3
1
2
Ворсагер
4
Айву
4
Бауэр
4
Малишек
17
Атанга
5
Кершбаум
7
Кронбергер
14
24
7
4-1-3-1-1
1
Свете
14
Клем
4
28
Хайль
33
Лукенедер
11
Хорват
29
Нимага
23
Кайнц
55
Реп
29
Флеккер
24
Тадич
2
Ворсагер
14
Бройниг
14
Бройниг
2
Ворсагер
17
Атанга
7
7
17
Атанга
29
Флеккер
10
10
29
Флеккер
24
Тадич
7
Эртльталер
7
Эртльталер
24
Тадич
11
Хорват
6
6
11
Хорват
28
Хайль
9
Шабби
9
Шабби
28
Хайль
Остались в запасе
Адмира Ваккер
Хартберг
31
Осман Хаджикич
ВР
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
24
Stephan Auer
ЦЗ
22
Marcus Maier
ЦП
16
Erwin Hoffer
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
14
Самсон Тижани
ОП
1
Raphael Sallinger
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
31
Осман Хаджикич
ВР
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
24
Stephan Auer
ЦЗ
22
Marcus Maier
ЦП
16
Erwin Hoffer
ЦФ
Остались в запасе
14
Самсон Тижани
ОП
1
Raphael Sallinger
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Адмира Ваккер - Хартберг
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Профертил Арена Хартберг
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