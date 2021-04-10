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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - Аустрия
Хартберг - Аустрия: обзор матча 10 апреля 2021
Хартберг
10.04.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 2 тур
1 : 0
Завершен
Аустрия
86'
M. Gollner (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хартберг - Аустрия
90'
+4
Желтая карточка
М. Джуричин
90'
+3
Желтая карточка
C. Schosswendter
Желтая карточка
Р. Реп
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
Г. Тигль
Замена
Т. Роттер
️️️️
Т. Кайнц
90'
+2
89'
Замена
Й. Хандль
️️️️
Т. Эбнер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
M. Gollner
86'
80'
Замена
С. Звиршитц
️️️️
А. Поульсен
Желтая карточка
Б. Нимага
77'
69'
Замена
A. Zeka
️️️️
Д. Фиц
Замена
A. Lienhart
️️️️
М. Хорват
67'
Замена
С. Шабби
️️️️
Д. Тадич
67'
Замена
P. Sturm
️️️️
S. Rakowitz
58'
Желтая карточка
М. Хорват
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
28
Юрген Хайль
ЦЗ
14
Кристиан Клем
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
11
Матия Хорват
ОП
23
Тобиас Кайнц
ЦП
55
Райко Реп
ЦП
29
Бакари Нимага
ЦП
10
Stefan Rakowitz
ЦФ
24
Дарио Тадич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
6
Christoph Schosswendter
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
7
Марко Джуричин
ЦП
25
Томас Эбнер
ЦП
6
Весел Демаку
ЦП
8
Патрик Виммер
ЦП
11
Манприт Саркария
ЦП
36
Доминик Фиц
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
6
Andreas Lienhart
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
14
Самсон Тижани
ОП
27
Lukas Ried
ЦП
18
Philipp Sturm
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
30
Michael Madl
ЦЗ
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
17
Anour El Moukhantir
ЦФ
17
Agim Zeka
ЦФ
4-1-3-2
1
Свете
28
Хайль
33
Лукенедер
4
14
Клем
11
Хорват
23
Кайнц
55
Реп
29
Нимага
24
Тадич
10
4-5-1
1
Пенц
39
Тигль
14
Палмер-Браун
6
2
Поульсен
25
Эбнер
8
Виммер
11
Саркария
36
Фиц
6
Демаку
7
Джуричин
10
18
18
10
11
Хорват
6
6
11
Хорват
23
Кайнц
31
Роттер
31
Роттер
23
Кайнц
24
Тадич
9
Шабби
9
Шабби
24
Тадич
25
Эбнер
46
Хандль
46
Хандль
25
Эбнер
36
Фиц
17
17
36
Фиц
2
Поульсен
15
Звиршитц
15
Звиршитц
2
Поульсен
Остались в запасе
Хартберг
Аустрия
14
Самсон Тижани
ОП
1
Raphael Sallinger
ВР
27
Lukas Ried
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
17
Anour El Moukhantir
ЦФ
99
Мирко Кос
ВР
30
Michael Madl
ЦЗ
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
14
Самсон Тижани
ОП
1
Raphael Sallinger
ВР
27
Lukas Ried
ЦП
Остались в запасе
17
Anour El Moukhantir
ЦФ
99
Мирко Кос
ВР
30
Michael Madl
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Хартберг - Аустрия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Профертил Арена Хартберг
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