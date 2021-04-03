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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - Альтах
Аустрия - Альтах: обзор матча 03 апреля 2021
Аустрия
03.04.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 1 тур
2 : 0
Завершен
Альтах
80'
М. Джуричин
88'
Д. Фиц (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аустрия - Альтах
Желтая карточка
Э. Мартель
90'
90'
Замена
C. Bukta
️️️️
Андерсон
90'
Замена
С. Гуэ
️️️️
A. Wiss
90'
Замена
P. Netzer
️️️️
Я. Звишенбрюггер
Замена
A. GrÃ¼nwald
️️️️
Д. Фиц
89'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Фиц
88'
ГОЛ! 1:0!
М. Джуричин
Пас отдал
М. Саркария
80'
77'
Желтая карточка
A. Wiss
72'
Желтая карточка
D. Maderner
Замена
М. Зуттнер
️️️️
П. Виммер
68'
67'
Замена
C. Obasi
️️️️
D. Nussbaumer
67'
Замена
D. Maderner
️️️️
M. Meilinger
Замена
М. Джуричин
️️️️
К. Моншейн
65'
Желтая карточка
М. Саркария
48'
Желтая карточка
Д. Фиц
38'
24'
Желтая карточка
Я. Звишенбрюггер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
6
Christoph Schosswendter
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
5
Эрик Мартель
ОП
8
Патрик Виммер
ЦП
6
Весел Демаку
ЦП
11
Манприт Саркария
ЦП
36
Доминик Фиц
ЦП
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Альтах
39
Martin Kobras
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
28
Андерсон
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
0
A. Wiss
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
11
Marco Meilinger
ЦП
30
Манфред Фишер
ЦП
0
D. Nussbaumer
ЦП
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
7
Марко Джуричин
ЦП
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
25
Томас Эбнер
ЦП
17
Agim Zeka
ЦФ
Альтах
16
Tino Casali
ВР
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
10
Самуэль Гуэ
ЦП
5
Philipp Netzer
ЦФ
0
Chinedu Obasi
ЦФ
33
Csaba Bukta
ЦФ
9
Daniel Maderner
ЦФ
4-1-4-1
1
Пенц
15
Звиршитц
6
14
Палмер-Браун
39
Тигль
5
Мартель
8
Виммер
11
Саркария
36
Фиц
6
Демаку
14
Моншейн
3-2-5
39
18
Звишенбрюггер
28
Андерсон
5
Дабанли
3
Суботич
37
Эдокполор
0
11
30
Фишер
0
27
Хаудум
14
Моншейн
7
Джуричин
7
Джуричин
14
Моншейн
8
Виммер
29
Зуттнер
29
Зуттнер
8
Виммер
36
Фиц
10
10
36
Фиц
18
Звишенбрюггер
5
5
18
Звишенбрюггер
0
0
0
0
28
Андерсон
33
33
28
Андерсон
11
9
9
11
0
10
Гуэ
10
Гуэ
0
Остались в запасе
Аустрия
Альтах
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
17
Agim Zeka
ЦФ
99
Мирко Кос
ВР
25
Томас Эбнер
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
16
Tino Casali
ВР
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
Остались в запасе
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
17
Agim Zeka
ЦФ
99
Мирко Кос
ВР
25
Томас Эбнер
ЦП
Остались в запасе
16
Tino Casali
ВР
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Аустрия - Альтах
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Информация о матче
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