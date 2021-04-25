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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Люнгбю
Оденсе - Люнгбю: обзор матча 25 апреля 2021
Оденсе
25.04.2021, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, группа B, 5 тур
2 : 0
Завершен
Люнгбю
24'
И. Жебали (П)
36'
Б. Кадрии
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оденсе - Люнгбю
Замена
М. Опондо
️️️️
K. Larsen
88'
85'
Желтая карточка
Ф. Винтер
Желтая карточка
O. Lund
78'
76'
Замена
К. Винтер
️️️️
M. Kaastrup Larsen
76'
Замена
Ф. Винтер
️️️️
K. Enghardt
Замена
M. Hyllegaard
️️️️
И. Жебали
74'
Замена
М. Фрекьяер-Йенсен
️️️️
J. Thomasen
74'
Замена
M. Fenger
️️️️
Б. Кадрии
67'
62'
Замена
L. Fosgaard
️️️️
S. Crone
ГОЛ! 2:0!
Б. Кадрии
36'
Желтая карточка
А. Андерсен
30'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Жебали
24'
11'
Замена
J. Shaibu
️️️️
К. Якобсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
30
Mande Sayouba
ВР
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦЗ
3
Kasper Larsen
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
2
Oliver Lund
ЦЗ
9
Башким Кадрии
ЦП
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
11
Иссам Жебали
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Люнгбю
30
Томас Миккельсен
ВР
12
S. Crone
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
0
K. Enghardt
ЦЗ
20
Каспер Йоргенсен
ЦЗ
29
Виктор Торп
ЦП
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
8
M. Rasmussen
ЦП
14
Кристиан Якобсен
ЦП
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ЦП
11
Magnus Kaastrup Larsen
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
11
Эммануэль Сабби
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
11
Мозес Опондо
ЦП
27
Свейнн Арон Гудьонсен
ЦФ
9
Max Fenger
ЦФ
26
Mikkel Hyllegaard
ЦФ
Люнгбю
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
15
Каспер Винтер
ЦП
9
Lasse Fosgaard
ЦП
12
Willads Delvin
ЦФ
15
Justin Shaibu
ЦФ
40
Tobias Juul
ЦФ
32
Alexander Petræus
ЦФ
3-2-4-1
30
3
Эстрем
6
Тверсков
2
3
30
Андерсен
9
Кадрии
18
6
23
11
Жебали
4-5-1
30
Миккельсен
5
Тшиемб
0
20
Йоргенсен
12
29
Торп
8
14
Якобсен
19
Гаммельбю
8
Корнвиг
11
18
29
Фрекьяер-Йенсен
29
Фрекьяер-Йенсен
18
3
11
Опондо
11
Опондо
3
9
Кадрии
9
9
9
Кадрии
11
Жебали
26
26
11
Жебали
11
15
Винтер
15
Винтер
11
14
Якобсен
15
15
14
Якобсен
0
3
Винтер
3
Винтер
0
12
9
9
12
Остались в запасе
Оденсе
Люнгбю
1
Hans Christian Bernat
ВР
11
Эммануэль Сабби
ЦП
27
Свейнн Арон Гудьонсен
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
12
Willads Delvin
ЦФ
40
Tobias Juul
ЦФ
32
Alexander Petræus
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Остались в запасе
1
Hans Christian Bernat
ВР
11
Эммануэль Сабби
ЦП
27
Свейнн Арон Гудьонсен
ЦФ
Остались в запасе
12
Willads Delvin
ЦФ
40
Tobias Juul
ЦФ
32
Alexander Petræus
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Статистика матча Оденсе - Люнгбю
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
Оденсе
Новости команд
Все
Оденсе
Люнгбю
Экс-спартаковец Классен нашел новый клуб
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2025.06.21 21:30
1
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2024.09.09 16:33
1
17-летний датчанин Мохамед Салах пройдет просмотр в «Эмполи»
2022.02.15 15:09
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2022.02.09 15:49
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2022.01.03 07:17
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