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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Мидтьюлланд
Копенгаген - Мидтьюлланд: обзор матча 19 мая 2021
Копенгаген
19.05.2021, среда, 21:00
Дания. Суперлига, группа A, 9 тур
4 : 2
Завершен
Мидтьюлланд
30'
Л. Лерагер
44'
К. Вильчек
76'
Й. Винд (П)
87'
М. Дарами
34'
С. Каба
40'
А. Шольц (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Мидтьюлланд
90'
+5
Желтая карточка
М. Андерсон
Желтая карточка
Р. Фалк-Йенсен
90'
ГОЛ! 4:2!
М. Дарами
Пас отдал
В. Фишер
87'
Замена
В. Фишер
️️️️
П. Бьель
82'
Замена
К. Бартолец
️️️️
П. Анкерсен
82'
81'
Замена
М. Андерсон
️️️️
Эвандер
80'
Замена
Г. Исаксен
️️️️
Ф. Ониика
77'
Замена
Аилтон
️️️️
А. Дрейер
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Й. Винд
76'
75'
Красная карточка
Д. Коолс
73'
Желтая карточка
Ж. Брумадо
70'
Желтая карточка
Й. Каюсте
68'
Замена
Ж. Брумадо
️️️️
С. Каба
67'
Замена
Й. Каюсте
️️️️
А. Мабиль
Замена
М. Дарами
️️️️
К. Вильчек
57'
ГОЛ! 2:2!
К. Вильчек
44'
Желтая карточка
Зека
40'
40'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Шольц
34'
ГОЛ! 1:1!
С. Каба
Пас отдал
Эвандер
ГОЛ! 1:0!
Л. Лерагер
Пас отдал
Й. Винд
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Стен Грютебуст
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
6
Зека
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
19
Йонас Винд
ЦФ
10
Камиль Вильчек
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
10
Эвандер
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
6
Николай Томсен
ЦП
7
Виктор Фишер
ЦФ
Мидтьюлланд
1
Йеспер Хансен
ВР
12
Аилтон
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
4-2-1-3
1
Грютебуст
2
Анкерсен
25
Занка
25
Нельссон
20
Бойлесен
6
Зека
21
Лерагер
16
Бьель
8
Фалк-Йенсен
10
Вильчек
19
Винд
4-4-1-1
1
Лоссль
27
Коолс
24
Шольц
28
Святченко
2
Андерссон
10
Эвандер
11
Мабиль
77
Систо
16
Ониика
10
Дрейер
9
Каба
10
Вильчек
9
Дарами
9
Дарами
10
Вильчек
2
Анкерсен
2
Бартолец
2
Бартолец
2
Анкерсен
16
Бьель
7
Фишер
7
Фишер
16
Бьель
10
Дрейер
12
Аилтон
12
Аилтон
10
Дрейер
11
Мабиль
2
Каюсте
2
Каюсте
11
Мабиль
10
Эвандер
23
Андерсон
23
Андерсон
10
Эвандер
16
Ониика
11
Исаксен
11
Исаксен
16
Ониика
9
Каба
74
Брумадо
74
Брумадо
9
Каба
Остались в запасе
Копенгаген
Мидтьюлланд
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
6
Николай Томсен
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
1
Йеспер Хансен
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
Главный тренер
Брайан Приске
Остались в запасе
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
6
Николай Томсен
ЦП
Остались в запасе
1
Йеспер Хансен
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Брайан Приске
Статистика матча Копенгаген - Мидтьюлланд
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
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