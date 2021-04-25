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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Рандерс
Брондбю - Рандерс: обзор матча 25 апреля 2021
Брондбю
25.04.2021, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, группа A, 5 тур
2 : 0
Завершен
Рандерс
41'
М. Уре
78'
А. Слимане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брондбю - Рандерс
Замена
С. Ростед
️️️️
А. Брус
89'
Желтая карточка
Л. Виген
85'
ГОЛ! 2:0!
А. Слимане
Пас отдал
С. Хедлунд
78'
75'
Замена
B. Filip Kristensen
️️️️
С. Гравес
Замена
А. Слимане
️️️️
Й. Линдстрем
75'
Замена
П. Бьюр
️️️️
К. Менса
75'
67'
Замена
Ф. Лауэнборг
️️️️
В. Хаммершой-Мистрати
66'
Замена
Э. Марксен
️️️️
С. Пизингер
66'
Замена
М. Каллесе
️️️️
Т. Клюснер
Замена
Л. Виген
️️️️
М. Френдруп
59'
Замена
С. Хедлунд
️️️️
М. Уре
59'
46'
Замена
Т. Кеинде
️️️️
N. Mileusnić
ГОЛ! 1:0!
М. Уре
Пас отдал
Й. Линдстрем
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Марвин Швабе
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
25
Мортен Френдруп
ЦП
14
Кевин Менса
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
17
Микаэль Уре
ЦФ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Рандерс
0
M. Nielsen
ЦЗ
8
Симон Пизингер
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
17
Матиас Греве
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ЦП
23
Оливер Бундгор
ЦП
10
Nikola Mileusnić
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
20
Анис Слимане
ЦП
21
Петер Бьюр
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
Рандерс
15
Эрик Марксен
ЦЗ
24
Тосин Кеинде
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
7
Миккель Каллесе
ЦП
21
Карл Лет
ПВ
40
Bundgaard Filip Kristensen
ЦФ
25
Йонас Дакир
ЦФ
4-3-1-2
1
Швабе
6
Херманнссон
2
Максе
5
Юнг
5
Брус
5
Радошевич
25
Френдруп
14
Менса
35
Линдстрем
20
Павлович
17
Уре
3-5-3
0
8
Пизингер
28
Гравес
4
Йонсен
10
Хаммершой-Мистрати
20
Клюснер
23
Бундгор
17
Греве
30
Карльгрен
45
Эго
10
5
Брус
24
Ростед
24
Ростед
5
Брус
35
Линдстрем
20
Слимане
20
Слимане
35
Линдстрем
14
Менса
21
Бьюр
21
Бьюр
14
Менса
25
Френдруп
13
Виген
13
Виген
25
Френдруп
17
Уре
15
Хедлунд
15
Хедлунд
17
Уре
28
Гравес
40
40
28
Гравес
8
Пизингер
15
Марксен
15
Марксен
8
Пизингер
10
24
Кеинде
24
Кеинде
10
10
Хаммершой-Мистрати
14
Лауэнборг
14
Лауэнборг
10
Хаммершой-Мистрати
20
Клюснер
7
Каллесе
7
Каллесе
20
Клюснер
Остались в запасе
Брондбю
Рандерс
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
1
Мадс Хермансен
ВР
Главный тренер
Александер Цорнигер
21
Карл Лет
ПВ
25
Йонас Дакир
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
1
Мадс Хермансен
ВР
Остались в запасе
21
Карл Лет
ПВ
25
Йонас Дакир
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Брондбю - Рандерс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
Брондбю
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