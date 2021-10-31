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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сеара - Флуминенсе
Сеара - Флуминенсе: обзор матча 31 октября 2021
Сеара
31.10.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 29 тур
1 : 0
Завершен
Флуминенсе
7'
Вина (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сеара - Флуминенсе
Желтая карточка
Мессиас
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
F.
Желтая карточка
W. Oliveira
85'
80'
Замена
Р. Бобадилья
️️️️
A. Hernández
Замена
W. Oliveira
️️️️
Вина
77'
Замена
Рик
️️️️
Ф. Собрал
77'
71'
Замена
L.
️️️️
Л. Энрике
Желтая карточка
С. Мендоса
68'
Замена
G. Lacerda
️️️️
Эрик
60'
56'
Замена
Д. Барселос
️️️️
С. Хавьер
46'
Замена
F.
️️️️
К. Паулиста
Желтая карточка
F.
42'
Замена
I.
️️️️
J.
33'
Красная карточка
G. Dias
29'
18'
Желтая карточка
Андре
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Вина
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеара
13
Gabriel Dias
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
1
João Ricardo
ЦФ
6
Луис Отавио
ЦФ
91
Бруно Пачеко
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
29
Вина
ЦФ
9
Jael
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Флуминенсе
33
Нино
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
11
Джон Ариас
ЦП
1
Marcos Felipe
ЦФ
2
Самуэль Хавьер
ЦФ
7
Андре
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
11
Луис Энрике
ЦФ
99
Abel Hernández
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Сеара
2
Igor
ЦЗ
25
Марлон
ЦП
77
Gabriel Santos
ЦП
1
Richard
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
45
Лима
ЦФ
11
Айртон
ЦФ
17
Жоржиньо
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
37
Рик
ЦФ
77
Hélio
ЦФ
Флуминенсе
26
Маноэл
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
28
Wallace
ЦП
22
Muriel
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
11
Lucca
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
29
Gustavo Apis
ЦФ
9
Fred
ЦФ
2-5
13
24
Мессиас
19
7
Мендоса
9
29
Вина
88
Собрал
3-1-5
33
Нино
44
Брас
23
Марлон
11
Ариас
7
Андре
38
Паулиста
99
11
Энрике
8
Мартинелли
9
2
2
9
33
Эрик
15
15
33
Эрик
29
Вина
55
55
29
Вина
88
Собрал
37
Рик
37
Рик
88
Собрал
2
Хавьер
6
Барселос
6
Барселос
2
Хавьер
99
25
Бобадилья
25
Бобадилья
99
11
Энрике
11
11
11
Энрике
38
Паулиста
9
9
38
Паулиста
Остались в запасе
Сеара
Флуминенсе
25
Марлон
ЦП
77
Gabriel Santos
ЦП
1
Richard
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
45
Лима
ЦФ
11
Айртон
ЦФ
17
Жоржиньо
ЦФ
77
Hélio
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
26
Маноэл
ЦЗ
28
Wallace
ЦП
22
Muriel
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
29
Gustavo Apis
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Остались в запасе
25
Марлон
ЦП
77
Gabriel Santos
ЦП
1
Richard
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
45
Лима
ЦФ
11
Айртон
ЦФ
17
Жоржиньо
ЦФ
77
Hélio
ЦФ
Остались в запасе
26
Маноэл
ЦЗ
28
Wallace
ЦП
22
Muriel
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
29
Gustavo Apis
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Главный тренер
Рикардо Друбски
Статистика матча Сеара - Флуминенсе
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
Кастелан
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Флуминенсе
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