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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Жувентуде - Сеара
Жувентуде - Сеара: обзор матча 23 октября 2021
Жувентуде
23.10.2021, суббота, 23:00
Бразилия. Серия А, 28 тур
0 : 0
Завершен
Сеара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жувентуде - Сеара
86'
Замена
W. Oliveira
️️️️
Марлон
Замена
R. Bilú
️️️️
Капиксаба
86'
Замена
Чико
️️️️
Жадсон
77'
70'
Замена
J.
️️️️
Клебер
Замена
П. Энрике
️️️️
R.
65'
Желтая карточка
В. Матеус
63'
61'
Желтая карточка
J. Ricardo
60'
Замена
С. Мендоса
️️️️
Лима
46'
Замена
G. Dias
️️️️
I.
46'
Замена
Жоржиньо
️️️️
Ф. Собрал
45'
+1
Желтая карточка
I.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жувентуде
2
Michel
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
16
Жадсон
ЦП
1
Дуглас Фридрих
ЦФ
34
Витор Мендес
ЦФ
2
Вилльям Матеус
ЦФ
8
Гилерме Кастильо
ЦФ
23
Dawhan
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
21
Roberson
ЦФ
7
Капиксаба
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Сеара
24
Мессиас
ЦЗ
2
Igor
ЦЗ
25
Марлон
ЦП
19
Fabinho
ЦФ
45
Лима
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
6
Луис Отавио
ЦФ
91
Бруно Пачеко
ЦФ
1
João Ricardo
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Жувентуде
8
Гильерме Сантос
ЦЗ
2
Juan Quintero
ЦЗ
21
Виллиан
ЦФ
96
Пауло Энрике
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
98
Paulinho Boia
ЦФ
37
Бруниньо
ЦФ
10
Чико
ЦФ
7
Rafael Bilú
ЦФ
15
Kelvi
ЦФ
20
Didi
ЦФ
Сеара
13
Gabriel Dias
ЦЗ
77
Gabriel Santos
ЦП
9
Jael
ЦФ
1
Richard
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
37
Рик
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
11
Айртон
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
17
Жоржиньо
ЦФ
2-1-5
2
13
Форстер
16
Жадсон
23
7
Капиксаба
21
7
Соррисо
8
Кастильо
2-1-5
24
Мессиас
2
25
Марлон
33
Эрик
1
91
Пачеко
6
Отавио
88
Собрал
21
96
Энрике
96
Энрике
21
16
Жадсон
10
Чико
10
Чико
16
Жадсон
7
Капиксаба
7
7
7
Капиксаба
2
13
13
2
9
Клебер
9
9
9
Клебер
25
Марлон
55
55
25
Марлон
45
Лима
7
Мендоса
7
Мендоса
45
Лима
88
Собрал
17
Жоржиньо
17
Жоржиньо
88
Собрал
Остались в запасе
Жувентуде
Сеара
8
Гильерме Сантос
ЦЗ
2
Juan Quintero
ЦЗ
21
Виллиан
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
98
Paulinho Boia
ЦФ
37
Бруниньо
ЦФ
15
Kelvi
ЦФ
20
Didi
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
77
Gabriel Santos
ЦП
1
Richard
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
37
Рик
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
11
Айртон
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Остались в запасе
8
Гильерме Сантос
ЦЗ
2
Juan Quintero
ЦЗ
21
Виллиан
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
98
Paulinho Boia
ЦФ
37
Бруниньо
ЦФ
15
Kelvi
ЦФ
20
Didi
ЦФ
Остались в запасе
77
Gabriel Santos
ЦП
1
Richard
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
37
Рик
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
11
Айртон
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Гуто Феррейра
Статистика матча Жувентуде - Сеара
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
Альфредо Жакони
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