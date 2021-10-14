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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Флуминенсе
Коринтианс - Флуминенсе: обзор матча 14 октября 2021
Коринтианс
14.10.2021, четверг, 03:00
Бразилия. Серия А, 26 тур
1 : 0
Завершен
Флуминенсе
69'
Г. Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коринтианс - Флуминенсе
Замена
Витиньо
️️️️
Р. Аугусто
84'
83'
Замена
A. Hernández
️️️️
К. Паулиста
Замена
Габриэль
️️️️
В. Кантильо
79'
77'
Замена
Мартинелли
️️️️
G. Apis
77'
Замена
Х. Касарес
️️️️
Y. Felipe
ГОЛ! 1:0!
Г. Перейра
69'
68'
Замена
Д. Кеннеди
️️️️
Р. Бобадилья
68'
Замена
Д. Ариас
️️️️
Л. Энрике
Желтая карточка
Фагнер
31'
28'
Желтая карточка
Д. Барселос
Замена
Г. Силва
️️️️
Виллиан
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
6
Фабио Сантос
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
7
Ренато Аугусто
ЦП
10
Роджер Гедес
ЦП
20
Жулиано
АП
1
Кассио
ЦФ
11
Габриэль Перейра
ЦФ
30
Виктор Кантильо
ЦФ
4
Жил
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Флуминенсе
44
Давид Брас
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ЦФ
7
Андре
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
11
Луис Энрике
ЦФ
16
Нонато
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Коринтианс
6
Габриэль
ЦП
33
Матеус Донелли
ЦФ
6
Лукас Питон
ЦФ
32
Ángelo Araos
ЦФ
19
Густаво Силва
ЦФ
7
Луан
ЦФ
31
Густаво Мантуан
ЦФ
37
Ду Кейрос
ЦФ
43
Витиньо
ЦФ
39
Хавьер
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
34
Рауль Густаво
ЦФ
Флуминенсе
22
Педро Ранхел
ВР
26
Маноэл
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
11
Джон Ариас
ЦП
26
Хуан Касарес
ЦП
11
Lucca
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
99
Abel Hernández
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
29
Gustavo Apis
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
3-2-2-4
6
Сантос
4
Виктор
23
Фагнер
7
Аугусто
10
Гедес
10
Виллиан
20
Жулиано
1
Кассио
4
Жил
30
Кантильо
11
Перейра
3-5
44
Брас
6
Барселос
33
Нино
11
Энрике
1
25
Бобадилья
88
16
Нонато
30
Кантильо
6
Габриэль
6
Габриэль
30
Кантильо
10
Виллиан
19
Силва
19
Силва
10
Виллиан
7
Аугусто
43
Витиньо
43
Витиньо
7
Аугусто
11
Энрике
11
Ариас
11
Ариас
11
Энрике
88
26
Касарес
26
Касарес
88
8
Мартинелли
8
Мартинелли
38
Паулиста
99
99
38
Паулиста
29
29
25
Бобадилья
9
Кеннеди
9
Кеннеди
25
Бобадилья
Остались в запасе
Коринтианс
Флуминенсе
33
Матеус Донелли
ЦФ
6
Лукас Питон
ЦФ
32
Ángelo Araos
ЦФ
7
Луан
ЦФ
31
Густаво Мантуан
ЦФ
37
Ду Кейрос
ЦФ
39
Хавьер
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
34
Рауль Густаво
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
22
Педро Ранхел
ВР
26
Маноэл
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
11
Lucca
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Остались в запасе
33
Матеус Донелли
ЦФ
6
Лукас Питон
ЦФ
32
Ángelo Araos
ЦФ
7
Луан
ЦФ
31
Густаво Мантуан
ЦФ
37
Ду Кейрос
ЦФ
39
Хавьер
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
34
Рауль Густаво
ЦФ
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
26
Маноэл
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
11
Lucca
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Главный тренер
Рикардо Друбски
Статистика матча Коринтианс - Флуминенсе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
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