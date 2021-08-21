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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Шапекоэнсе
Атлетико Гойяненсе - Шапекоэнсе: обзор матча 21 августа 2021
Атлетико Гойяненсе
21.08.2021, суббота, 23:00
Бразилия. Серия А, 17 тур
1 : 1
Завершен
Шапекоэнсе
90+3'
J. Paulo (П)
36'
A. (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Гойяненсе - Шапекоэнсе
Желтая карточка
J. Paulo
90'
+8
ГОЛ с пенальти! 1:1!
J. Paulo
90'
+3
Красная карточка
D.
90'
84'
Замена
L. Soldá
️️️️
A. Leite
84'
Замена
P. H. Perotti
️️️️
M.
82'
Желтая карточка
G.
Замена
L.
️️️️
З. Роберто
75'
Замена
M. Barbosa
️️️️
Г. Баральяс
71'
69'
Замена
G.
️️️️
D. Melz
66'
Замена
M. Ribeiro
️️️️
A. Santos
58'
Желтая карточка
A.
52'
Желтая карточка
Кейллер
Замена
B. Montenegro
️️️️
J.
46'
Замена
Л. Оливейра
️️️️
А. Энрике
46'
Замена
A. LuÃs
️️️️
Вандерсон
46'
43'
Желтая карточка
D. Melz
40'
Замена
Ф.
️️️️
Б. Силва
36'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
A.
Желтая карточка
Вандерсон
35'
3'
Желтая карточка
A. Leite
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
4
Вандерсон
ЦЗ
6
Артур Энрике
ЦЗ
18
Janderson
ЦП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
0
Arnaldo
ЦФ
33
Эдер
ЦФ
25
Натанаэль
ЦФ
5
Виллиан Маранхао
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
10
João Paulo
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
Шапекоэнсе
33
Joilson
ЦЗ
31
Denner Melz
ЦФ
29
Бруно Силва
ЦФ
0
Anselmo
ЦФ
7
Mike
ЦФ
19
Alan Santos
ЦФ
0
A. Leite
ЦФ
25
Бузанелло
ЦФ
55
Джордан
ЦФ
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
13
Кейллер
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
35
Рональд
ЦФ
81
Lucão
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
26
Brian Montenegro
ЦФ
14
André
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
3
Werley
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
27
Луан Полли
ЦФ
8
Matheus Barbosa
ЦФ
Шапекоэнсе
12
Раванелли
АП
0
J. P. Ribeiro
ЦФ
22
Ezequiel
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
9
P. H. Perotti
ЦФ
43
Rafael Lima
ЦФ
5
Moisés Ribeiro
ЦФ
17
Фернандиньо
ЦФ
2-2-5
4
Вандерсон
6
Энрике
18
44
Баральяс
5
Маранхао
16
10
99
Зе Роберто
25
Натанаэль
1-5
33
0
13
Кейллер
2
55
Джордан
25
Бузанелло
99
Зе Роберто
81
81
99
Зе Роберто
4
Вандерсон
97
97
4
Вандерсон
18
26
26
18
6
Энрике
2
Оливейра
2
Оливейра
6
Энрике
44
Баральяс
8
8
44
Баральяс
0
6
6
0
31
49
49
31
7
9
9
7
19
5
5
19
29
Силва
17
17
29
Силва
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Шапекоэнсе
35
Рональд
ЦФ
14
André
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
3
Werley
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
27
Луан Полли
ЦФ
12
Раванелли
АП
0
J. P. Ribeiro
ЦФ
22
Ezequiel
ЦФ
43
Rafael Lima
ЦФ
Остались в запасе
35
Рональд
ЦФ
14
André
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
3
Werley
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
27
Луан Полли
ЦФ
Остались в запасе
12
Раванелли
АП
0
J. P. Ribeiro
ЦФ
22
Ezequiel
ЦФ
43
Rafael Lima
ЦФ
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Шапекоэнсе
2
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Ремо
2 : 0
19.11.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
04.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Информация о матче
Стадион:
Антонио Асиоли
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