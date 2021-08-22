Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Куяба
Палмейрас - Куяба: обзор матча 22 августа 2021
Палмейрас
22.08.2021, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 17 тур
0 : 2
Завершен
Куяба
2'
Клайсон
90+4'
U. Correia
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палмейрас - Куяба
Желтая карточка
Дейверсон
90'
+5
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
U. Correia
Пас отдал
Клайсон
81'
Замена
A. Conceição
️️️️
L. Ramon
75'
Замена
U. Correia
️️️️
R. Gava
Замена
Виллиан
️️️️
З. Рафаэль
62'
60'
Замена
Юри
️️️️
Ж. Виларди
60'
Замена
O.
️️️️
J.
46'
Замена
Камило
️️️️
Y. Cabrera
Замена
Х. Пикерес
️️️️
М. Роша
46'
Замена
Г. Менино
️️️️
R.
46'
Замена
Г. Скарпа
️️️️
Уэсли
46'
Замена
Дейверсон
️️️️
Рони
46'
18'
Желтая карточка
Ж. Виларди
2'
ГОЛ! 0:1!
Клайсон
Пас отдал
L. Ramon
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
14
Маркос Роша
ЦФ
33
Рони
ЦФ
92
Дуду
ЦФ
93
Зе Рафаэль
ЦФ
23
Рафаэль Вейга
ЦФ
8
Данило
ЦФ
21
Уэсли
ЦФ
13
Renan
ЦФ
13
Луан
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Куяба
22
Вальтер
ВР
13
Марллон
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
29
Клайсон
ЦП
10
Yesus Cabrera
ЦП
18
Auremir
ЦФ
6
Жоао Виларди
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
18
Jenison
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Палмейрас
22
Хоакин Пикерес
ЦЗ
25
Габриэль Менино
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
11
Виллиан
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
10
Густаво Скарпа
ЦФ
30
Фелипе Мело
ЦФ
77
Брено Лопес
ЦФ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
27
Габриэль Верон
ЦФ
Куяба
21
Жоао Карлос
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
4
Anderson Conceição
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
27
Камило
ЦФ
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
50
Юри
ЦФ
77
Osman
ЦФ
19
Élton
ЦФ
1-5
1
Вевертон
15
Гомес
8
Данило
13
Луан
13
21
Уэсли
23
Вейга
2-2-5
22
Вальтер
13
Марллон
4
Паулао
29
Клайсон
10
6
Виларди
18
19
6
18
14
Роша
22
Пикерес
22
Пикерес
14
Роша
13
25
Менино
25
Менино
13
93
Зе Рафаэль
11
Виллиан
11
Виллиан
93
Зе Рафаэль
33
Рони
16
Дейверсон
16
Дейверсон
33
Рони
21
Уэсли
10
Скарпа
10
Скарпа
21
Уэсли
19
4
4
19
10
27
Камило
27
Камило
10
18
8
8
18
6
Виларди
50
Юри
50
Юри
6
Виларди
18
77
77
18
Остались в запасе
Палмейрас
Куяба
35
Матеус Фернандес
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
30
Фелипе Мело
ЦФ
77
Брено Лопес
ЦФ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
27
Габриэль Верон
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
21
Жоао Карлос
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
19
Élton
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Остались в запасе
35
Матеус Фернандес
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
30
Фелипе Мело
ЦФ
77
Брено Лопес
ЦФ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
27
Габриэль Верон
ЦФ
Остались в запасе
21
Жоао Карлос
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
19
Élton
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Статистика матча Палмейрас - Куяба
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
Новости команд
Все
Палмейрас
Куяба
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Ремо» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сантоса» и «Палмейраса» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Экс-футболисты ЦСКА, «Спартака», «Локомотива» и «Крыльев» вышли в финал Кубка Либертадорес
23 октября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Ремо» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сантоса» и «Палмейраса» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Экс-футболисты ЦСКА, «Спартака», «Локомотива» и «Крыльев» вышли в финал Кубка Либертадорес
23 октября
«Балтика» откажется от легионера, который хотел зарабатывать 1,5 миллиона
12 июня
Стало известно, сколько «Балтика» заплатит за бразильского форварда
17 февраля
«Балтика» подпишет бразильского форварда
15 февраля
4
«Балтика» близка к подписанию габаритного форварда из Бразилии
9 февраля
4
«Локомотив» отдал вингера в аренду бразильскому клубу
2025.01.27 17:40
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+