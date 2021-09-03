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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Жувентуде
Флуминенсе - Жувентуде: обзор матча 03 сентября 2021
Флуминенсе
03.09.2021, пятница, 01:00
Бразилия. Серия А, 14 тур
1 : 1
Завершен
Жувентуде
53'
Д. Ариас
68'
L. (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Флуминенсе - Жувентуде
90'
Замена
Жадсон
️️️️
Г. Кастильо
Замена
A. Hernández
️️️️
Д. Ариас
88'
Замена
Д. Барселос
️️️️
Эжидио
87'
87'
Замена
Бруниньо
️️️️
P. Boia
Желтая карточка
С. Хавьер
72'
Замена
Р. Бобадилья
️️️️
F.
70'
Замена
Х. Касарес
️️️️
Нонато
70'
Замена
Л. Энрике
️️️️
L.
70'
68'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
L.
60'
Замена
W.
️️️️
Чико
60'
Замена
Соррисо
️️️️
Капиксаба
60'
Замена
D.
️️️️
M. Jesus
ГОЛ! 1:0!
Д. Ариас
Пас отдал
F.
53'
Желтая карточка
Д. Ариас
36'
35'
Желтая карточка
M. Jesus
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
33
Нино
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
11
Джон Ариас
ЦП
2
Самуэль Хавьер
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
11
Lucca
ЦФ
9
Fred
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
7
Андре
ЦФ
16
Нонато
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Жувентуде
2
Michel
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
10
Matheus Jesus
ЦП
31
Марсело Карне
ЦФ
7
Капиксаба
ЦФ
9
Рикардо Буэно
ЦФ
98
Paulinho Boia
ЦФ
10
Чико
ЦФ
8
Гилерме Кастильо
ЦФ
2
Вилльям Матеус
ЦФ
34
Витор Мендес
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Флуминенсе
44
Давид Брас
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
26
Хуан Касарес
ЦП
2
Калегари
ЦФ
99
Abel Hernández
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
11
Луис Энрике
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
Жувентуде
2
Juan Quintero
ЦЗ
16
Жадсон
ЦП
1
Дуглас Фридрих
ЦФ
13
Cleberson
ЦФ
20
Didi
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
37
Бруниньо
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
20
Wagner
ЦФ
23
Dawhan
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
21
Roberson
ЦФ
2-1-5
33
Нино
6
Эжидио
11
Ариас
88
4
Кларо
16
Нонато
7
Андре
9
2-1-5
2
13
Форстер
10
98
34
Мендес
2
Матеус
8
Кастильо
10
Чико
6
Эжидио
6
Барселос
6
Барселос
6
Эжидио
16
Нонато
26
Касарес
26
Касарес
16
Нонато
11
Ариас
99
99
11
Ариас
9
25
Бобадилья
25
Бобадилья
9
11
11
Энрике
11
Энрике
11
8
Кастильо
16
Жадсон
16
Жадсон
8
Кастильо
98
37
Бруниньо
37
Бруниньо
98
10
Чико
20
20
10
Чико
10
23
23
10
7
Капиксаба
7
Соррисо
7
Соррисо
7
Капиксаба
Остались в запасе
Флуминенсе
Жувентуде
44
Давид Брас
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
2
Калегари
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
2
Juan Quintero
ЦЗ
1
Дуглас Фридрих
ЦФ
13
Cleberson
ЦФ
20
Didi
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
21
Roberson
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
44
Давид Брас
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
2
Калегари
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
Остались в запасе
2
Juan Quintero
ЦЗ
1
Дуглас Фридрих
ЦФ
13
Cleberson
ЦФ
20
Didi
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
21
Roberson
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Флуминенсе - Жувентуде
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
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