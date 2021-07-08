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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Сеара
Флуминенсе - Сеара: обзор матча 08 июля 2021
Флуминенсе
08.07.2021, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 10 тур
0 : 0
Завершен
Сеара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Флуминенсе - Сеара
88'
Желтая карточка
П. Наресси
85'
Замена
K.
️️️️
Вина
85'
Замена
П. Наресси
️️️️
Марлон
Замена
Мартинелли
️️️️
Андре
77'
Замена
Х. Касарес
️️️️
Л. Энрике
76'
Замена
N.
️️️️
Y. Felipe
76'
74'
Замена
Рик
️️️️
Лима
Желтая карточка
L.
60'
56'
Замена
J.
️️️️
Клебер
55'
Желтая карточка
Клебер
34'
Желтая карточка
Вина
Желтая карточка
Нино
33'
Замена
L.
️️️️
F.
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
4
Луккас Кларо
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
7
Андре
ОП
11
Луис Энрике
ПВ
20
Габриэл Тейшейра
ЛФ
88
Yago Felipe
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
9
Fred
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Сеара
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
24
Мессиас
ЦЗ
88
Фернандо Собрал
ЦП
25
Марлон
ЦП
29
Вина
АП
45
Лима
ПВ
1
Richard
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
27
Buiu
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Флуминенсе
6
Данило Барселос
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
10
Гансо
ЦП
8
Мартинелли
ЦП
26
Хуан Касарес
ЦП
11
Кайку
ПВ
22
Muriel
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
11
Lucca
ЦФ
Сеара
4
Клаус
ЦЗ
29
Виллиан Оливейра
ОП
6
Педро Наресси
ЦП
37
Рик
ПВ
23
Wendson
ЦФ
9
Jael
ЦФ
77
Hélio
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
12
Davi
ЦФ
67
André Luiz
ЦФ
3-3-1-4
33
Нино
4
Кларо
6
Эжидио
38
Паулиста
7
Андре
2
Хавьер
11
Энрике
20
Тейшейра
9
1
88
2-2-2-5
24
Мессиас
91
Пачеко
88
Собрал
25
Марлон
45
Лима
29
Вина
1
7
Мендоса
27
15
9
Клебер
7
Андре
8
Мартинелли
8
Мартинелли
7
Андре
88
10
10
88
9
11
11
9
11
Энрике
26
Касарес
26
Касарес
11
Энрике
9
Клебер
9
9
9
Клебер
45
Лима
37
Рик
37
Рик
45
Лима
29
Вина
70
70
29
Вина
25
Марлон
6
Наресси
6
Наресси
25
Марлон
Остались в запасе
Флуминенсе
Сеара
22
Muriel
ЦФ
6
Данило Барселос
ЦЗ
10
Гансо
ЦП
2
Калегари
ПЗ
11
Кайку
ПВ
5
Wellington
ЦФ
44
Давид Брас
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
Главный тренер
Рикардо Друбски
23
Wendson
ЦФ
77
Hélio
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ОП
12
Indio Geovane
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
4
Клаус
ЦЗ
12
Davi
ЦФ
67
André Luiz
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Остались в запасе
22
Muriel
ЦФ
6
Данило Барселос
ЦЗ
10
Гансо
ЦП
2
Калегари
ПЗ
11
Кайку
ПВ
5
Wellington
ЦФ
44
Давид Брас
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
Остались в запасе
23
Wendson
ЦФ
77
Hélio
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ОП
12
Indio Geovane
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
4
Клаус
ЦЗ
12
Davi
ЦФ
67
André Luiz
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Главный тренер
Гуто Феррейра
Статистика матча Флуминенсе - Сеара
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
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