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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сеара - Жувентуде
Сеара - Жувентуде: обзор матча 05 июля 2021
Сеара
05.07.2021, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 9 тур
2 : 0
Завершен
Жувентуде
48'
S. Mineiro
53'
G. Lacerda
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сеара - Жувентуде
88'
Замена
Капиксаба
️️️️
Соррисо
Замена
Рик
️️️️
Лима
81'
Замена
️️️️
Марлон
81'
80'
Желтая карточка
F. Pacheco
Желтая карточка
B.
77'
Желтая карточка
J.
76'
74'
Замена
D.
️️️️
М. Пейшото
Замена
J.
️️️️
S. Mineiro
72'
70'
Вторая желтая
Г. Кастильо
65'
Замена
Жадсон
️️️️
M. Jesus
65'
Замена
F. Pacheco
️️️️
P. Boia
65'
Замена
Бруниньо
️️️️
Чико
64'
Желтая карточка
Г. Кастильо
Замена
Вина
️️️️
Жоржиньо
60'
ГОЛ! 2:0!
G. Lacerda
Пас отдал
Жоржиньо
53'
ГОЛ! 1:0!
S. Mineiro
Пас отдал
Лима
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеара
24
Мессиас
ЦЗ
88
Фернандо Собрал
ЦП
25
Марлон
ЦП
17
Жоржиньо
АП
45
Лима
ПВ
27
Buiu
ЦФ
1
Richard
ЦФ
11
Saulo Mineiro
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Жувентуде
31
Марсело Карне
ВР
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
7
Соррисо
ЛВ
8
Гилерме Кастильо
ЦП
10
Matheus Jesus
ЦП
10
Чико
АП
99
Матеус Пейшото
ЦФ
98
Paulinho Boia
ЦФ
13
Cleberson
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Сеара
4
Клаус
ЦЗ
55
Джордан
ЦЗ
29
Виллиан Оливейра
ОП
6
Педро Наресси
ЦП
29
Вина
АП
37
Рик
ПВ
9
Jael
ЦФ
77
Hélio
ЦФ
23
Wendson
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
66
Alessandro
ЦФ
67
André Luiz
ЦФ
Жувентуде
1
Дуглас Фридрих
ВР
21
Виллиан
ВР
96
Пауло Энрике
ПЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
7
Капиксаба
ЛВ
16
Жадсон
ЦП
37
Бруниньо
АП
20
Didi
ЦФ
25
Eltinho
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
1-2-2-5
24
Мессиас
88
Собрал
25
Марлон
17
Жоржиньо
45
Лима
11
7
Мендоса
15
70
1
3-2-2-3
31
Карне
2
Матеус
13
Форстер
2
8
Кастильо
10
10
Чико
7
Соррисо
13
98
99
Пейшото
11
9
9
11
45
Лима
37
Рик
37
Рик
45
Лима
17
Жоржиньо
29
Вина
29
Вина
17
Жоржиньо
99
Пейшото
20
20
99
Пейшото
10
Чико
37
Бруниньо
37
Бруниньо
10
Чико
7
Соррисо
7
Капиксаба
7
Капиксаба
7
Соррисо
98
88
88
98
10
16
Жадсон
16
Жадсон
10
Остались в запасе
Сеара
Жувентуде
77
Hélio
ЦФ
23
Wendson
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ОП
19
Fabinho
ЦФ
4
Клаус
ЦЗ
66
Alessandro
ЦФ
55
Джордан
ЦЗ
67
André Luiz
ЦФ
6
Педро Наресси
ЦП
Главный тренер
Гуто Феррейра
1
Дуглас Фридрих
ВР
21
Виллиан
ВР
96
Пауло Энрике
ПЗ
25
Eltinho
ЦФ
2
Матеузиньо
ПЗ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
77
Hélio
ЦФ
23
Wendson
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ОП
19
Fabinho
ЦФ
4
Клаус
ЦЗ
66
Alessandro
ЦФ
55
Джордан
ЦЗ
67
André Luiz
ЦФ
6
Педро Наресси
ЦП
Остались в запасе
1
Дуглас Фридрих
ВР
21
Виллиан
ВР
96
Пауло Энрике
ПЗ
25
Eltinho
ЦФ
2
Матеузиньо
ПЗ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Сеара - Жувентуде
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Кастелан
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