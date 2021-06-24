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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Форталеза
Фламенго - Форталеза: обзор матча 24 июня 2021
Фламенго
24.06.2021, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 6 тур
2 : 1
Завершен
Форталеза
21'
Б. Энрике
43'
Б. Энрике
46'
Давид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фламенго - Форталеза
90'
+2
Замена
O.
️️️️
L. Crispim
Замена
У. Моура
️️️️
Диего
90'
+2
83'
Замена
I. Torres
️️️️
Давид
Замена
Рене
️️️️
Ф. Луис
82'
81'
Желтая карточка
Давид
Желтая карточка
Ж. Гомес
73'
72'
Замена
Робсон
️️️️
В. Паулиста
Замена
Ж. Гомес
️️️️
Витиньо
66'
Замена
Р. Муньис
️️️️
Педро
66'
46'
ГОЛ! 2:1!
Давид
Пас отдал
Эдерсон
46'
Замена
Ромариньо
️️️️
M. Vargas
46'
Замена
Рональд
️️️️
Фелипе
ГОЛ! 2:0!
Б. Энрике
Пас отдал
Педро
43'
ГОЛ! 1:0!
Б. Энрике
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
25
Диего Алвес
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
30
Микаэл
ЛВ
11
Витиньо
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
8
Жерсон
ЦП
10
Диего
АП
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
13
Эдерсон
ЦП
15
Фелипе
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
96
Matheus Vargas
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
12
Габриэль Батиста
ВР
6
Рене
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
5
Уго Моура
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
22
Max
ЦФ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Форталеза
93
Макс Валеф
ВР
1
Marcelo Boeck
ВР
2
Juan Quintero
ЦЗ
6
Carlinhos
ЦЗ
26
Бруно Мело
ЦЗ
13
Даниэл Гедес
ПЗ
8
Рональд
ОП
11
Osvaldo
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
97
Pablo
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
3-1-1-3-2
25
Алвес
16
Луис
30
Кайо
2
Матеузиньо
15
Арао
8
Жерсон
11
Витиньо
10
Диего
30
Микаэл
9
Педро
27
Энрике
3-3-1-3
27
4
Беневенуто
2
Тинга
4
Тити
22
Пикачу
15
Фелипе
13
Эдерсон
7
Давид
9
Паулиста
91
96
9
Педро
9
Муньис
9
Муньис
9
Педро
10
Диего
5
Моура
5
Моура
10
Диего
11
Витиньо
35
Гомес
35
Гомес
11
Витиньо
16
Луис
6
Рене
6
Рене
16
Луис
15
Фелипе
8
Рональд
8
Рональд
15
Фелипе
7
Давид
77
77
7
Давид
9
Паулиста
30
Робсон
30
Робсон
9
Паулиста
91
11
11
91
96
11
Ромариньо
11
Ромариньо
96
Остались в запасе
Фламенго
Форталеза
13
Густаво Энрике
ЦЗ
22
Max
ЦФ
23
Родиней
ПЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
1
Уго Соуза
ВР
12
Габриэль Батиста
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
97
Pablo
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ПЗ
93
Макс Валеф
ВР
1
Marcelo Boeck
ВР
2
Juan Quintero
ЦЗ
6
Carlinhos
ЦЗ
26
Бруно Мело
ЦЗ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
13
Густаво Энрике
ЦЗ
22
Max
ЦФ
23
Родиней
ПЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
1
Уго Соуза
ВР
12
Габриэль Батиста
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
Остались в запасе
97
Pablo
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ПЗ
93
Макс Валеф
ВР
1
Marcelo Boeck
ВР
2
Juan Quintero
ЦЗ
6
Carlinhos
ЦЗ
26
Бруно Мело
ЦЗ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Фламенго - Форталеза
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Стадион:
Маракана
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