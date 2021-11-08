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МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Сиэтл
Ванкувер Уайткепс - Сиэтл: обзор матча 08 ноября 2021
Ванкувер Уайткепс
08.11.2021, понедельник, 02:00
США. МЛС, 46 тур
1 : 1
Завершен
Сиэтл
20'
Р. Галд
8'
F. Montero (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ванкувер Уайткепс - Сиэтл
Замена
Л. Каваллини
️️️️
Б. Уайт
90'
85'
Замена
Л. Чу
️️️️
К. Роу
80'
Желтая карточка
Д. Лейва
Замена
Б. Гаспар
️️️️
Д. Браун
75'
Замена
Ж. Бикел
️️️️
К. Дажоме
70'
63'
Замена
Д. Лейва
️️️️
Б. Смит
46'
Замена
Д. Моррис
️️️️
Д. Атенсио
35'
Желтая карточка
Й. Гомес Андраде
31'
Желтая карточка
Н. Толо
ГОЛ! 1:1!
Р. Галд
Пас отдал
Б. Уайт
20'
8'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
F. Montero
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
11
Кристиан Дажоме
ЦФ
71
Максим Крепо
ЦФ
4
Ранко Веселинович
ЦФ
2
Джейк Нервински
ЦФ
91
Джавайн Браун
ЦФ
31
Расселл Тейберт
ЦФ
24
Леонард Овусу
ЦФ
4
Кристиан Гутьеррес
ЦФ
25
Райан Галд
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
5
Нуху Толо
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
99
Nicolas Benezet
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Ванкувер Уайткепс
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
28
Маркус Годиньо
ЦЗ
45
Педро Вите
ЦФ
12
Томас Хасал
ЦФ
15
Andy Rose
ЦФ
55
Майкл Бальдисимо
ЦФ
12
Жаниу Бикел
ЦФ
21
Райан Рапозо
ЦФ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
40
Shane O'Neill
ЦЗ
6
Дэнни Лейва
ЦП
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
13
Джордан Моррис
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
1-5
26
Юнгвирт
24
Овусу
24
Уайт
25
Галд
4
Гутьеррес
31
Тейберт
4-3-3
24
Фрай
28
Гомес Андраде
3
Арреага
5
Толо
14
Смит
16
Рольдан
22
Роу
7
Рольдан
12
12
Атенсио
99
91
Браун
76
Гаспар
76
Гаспар
91
Браун
11
Дажоме
12
Бикел
12
Бикел
11
Дажоме
24
Уайт
9
Каваллини
9
Каваллини
24
Уайт
14
Смит
6
Лейва
6
Лейва
14
Смит
12
Атенсио
13
Моррис
13
Моррис
12
Атенсио
22
Роу
7
Чу
7
Чу
22
Роу
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Сиэтл
28
Маркус Годиньо
ЦЗ
45
Педро Вите
ЦФ
12
Томас Хасал
ЦФ
15
Andy Rose
ЦФ
55
Майкл Бальдисимо
ЦФ
21
Райан Рапозо
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
30
Stefan Cleveland
ВР
40
Shane O'Neill
ЦЗ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
28
Маркус Годиньо
ЦЗ
45
Педро Вите
ЦФ
12
Томас Хасал
ЦФ
15
Andy Rose
ЦФ
55
Майкл Бальдисимо
ЦФ
21
Райан Рапозо
ЦФ
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
40
Shane O'Neill
ЦЗ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Сиэтл
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
Стадион:
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