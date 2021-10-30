Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Монреаль
Нью-Йорк Ред Буллз - Монреаль: обзор матча 30 октября 2021
Нью-Йорк Ред Буллз
30.10.2021, суббота, 23:00
США. МЛС, 43 тур
1 : 0
Завершен
Монреаль
90+1'
Фабио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Монреаль
90'
+3
Замена
Б. Йонсен
️️️️
М. Шоньер
90'
+3
Замена
A. Hamdi
️️️️
Ж. Ватерман
ГОЛ! 1:0!
Фабио
Пас отдал
К. Кларк
90'
+1
Замена
И. Диарра
️️️️
Д. Йервуд
87'
Замена
Ф. Амайя
️️️️
К. Кассерес
83'
81'
Замена
З. Бассонг
️️️️
Z. Brault Guillard
Желтая карточка
А. Рейес
80'
Замена
К. Кларк
️️️️
Т. Эдвардс
67'
Замена
Фабио
️️️️
В. Кармона
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
3
Кайл Данкан
ЦЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
54
Sean Davis
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
15
Андрес Рейес
ЦП
16
Дрю Йервуд
ЦФ
9
Патрик Климала
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Монреаль
1
Себастьян Бреза
ВР
4
Камал Миллер
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
10
Джордже Михайлович
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
4
Руди Камачо
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
25
Emanuel Maciel
ЦФ
2
Жоэл Ватерман
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
33
Lucas Monzón
ЦЗ
25
Фрэнки Амайя
ЦП
47
Джон Толкин
ЦФ
5
Иуба Диарра
ЦФ
77
Daniel Royer
ЦФ
8
Каден Кларк
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
Монреаль
5
Альяж Струна
ЦЗ
10
Matko Miljevic
ЦП
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
44
Rida Zouhir
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
22
Зоран Бассонг
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
4-3-3
31
Мигел
12
Эдвардс
3
Данкан
13
Неалис
15
Гутман
54
23
Кассерес
15
Рейес
16
Кармона
9
Климала
16
Йервуд
1-5-4
1
Бреза
4
Миллер
2
6
Пьетт
66
Шоньер
99
Торрес
10
Михайлович
2
Ватерман
25
14
4
Камачо
23
Кассерес
25
Амайя
25
Амайя
23
Кассерес
16
Йервуд
5
Диарра
5
Диарра
16
Йервуд
12
Эдвардс
8
Кларк
8
Кларк
12
Эдвардс
16
Кармона
90
Фабио
90
Фабио
16
Кармона
2
22
Бассонг
22
Бассонг
2
2
Ватерман
14
14
2
Ватерман
66
Шоньер
28
Йонсен
28
Йонсен
66
Шоньер
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Монреаль
18
Ryan Meara
ВР
33
Lucas Monzón
ЦЗ
47
Джон Толкин
ЦФ
77
Daniel Royer
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
5
Альяж Струна
ЦЗ
10
Matko Miljevic
ЦП
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
44
Rida Zouhir
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
33
Lucas Monzón
ЦЗ
47
Джон Толкин
ЦФ
77
Daniel Royer
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
Остались в запасе
5
Альяж Струна
ЦЗ
10
Matko Miljevic
ЦП
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
44
Rida Zouhir
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Монреаль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
Стадион:
Спортс Иллюстрейтид
Новости команд
Все
Нью-Йорк Ред Буллз
Монреаль
«Бавария» выбрала неожиданную замену для травмированного Кейна
Вчера, 23:50
3
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
10 сентября
Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» отправил дочь в Россию креститься
4 сентября
2
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
30 августа
Миранчук сделал голевой пас, его клуб ушел с последнего места в МЛС
18 августа
«Бавария» выбрала неожиданную замену для травмированного Кейна
Вчера, 23:50
3
Миранчук сделал голевой пас, его клуб ушел с последнего места в МЛС
18 августа
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
«Динамо» думает о возвращении иностранного тренера
2025.11.18 00:24
11
Экс-тренера «Динамо» Шварца уволили из клуба МЛС
2025.10.28 13:59
1
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
10 сентября
Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» отправил дочь в Россию креститься
4 сентября
2
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
30 августа
37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
11 августа
Миранчук сделал первые голевые передачи в сезоне МЛС
4 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+