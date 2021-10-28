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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 28 октября 2021
Ди Си Юнайтед
28.10.2021, четверг, 02:30
США. МЛС, 43 тур
1 : 0
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
9'
К. Паредес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз
77'
Замена
T. Barlow
️️️️
Т. Эдвардс
Замена
Б. Хайнс-Айк
️️️️
Ю. Грессель
77'
Замена
R. Ábila
️️️️
Н. Роберта
77'
69'
Замена
И. Диарра
️️️️
Д. Йервуд
69'
Замена
D. Royer
️️️️
П. Климала
68'
Замена
L. Monzón
️️️️
А. Рейес
Желтая карточка
Э. Нахар
64'
Замена
C. Odoi-Atsem
️️️️
Э. Нахар
64'
58'
Замена
В. Кармона
️️️️
Фабио
Замена
D. Skundrich
️️️️
П. Арриола
46'
Замена
Ж. Мора
️️️️
К. Паредес
38'
Желтая карточка
Х. Морено
36'
ГОЛ! 1:0!
К. Паредес
Пас отдал
Н. Роберта
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
24
Bill Hamid
ВР
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦЗ
24
Юлиан Грессель
ЦП
8
Хуниор Морено
ЦП
31
Энди Нахар
ЦФ
2
Донован Пинес
ЦФ
30
Кевин Паредес
ЦФ
17
Пол Арриола
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
9
Найджел Роберта
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
13
Шон Неалис
ЦЗ
3
Кайл Данкан
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
15
Андрес Рейес
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
90
Фабио
ЦФ
9
Патрик Климала
ЦФ
16
Дрю Йервуд
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Ди Си Юнайтед
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
3
Chris Odoi-Atsem
ЦЗ
8
Felipe Martins
ЦП
21
Jon Kempin
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
50
Ramón Ábila
ЦФ
26
Adrien Perez
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
33
Lucas Monzón
ЦЗ
25
Фрэнки Амайя
ЦП
8
Каден Кларк
ЦФ
5
Иуба Диарра
ЦФ
77
Daniel Royer
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
17
Кэмерон Харпер
ЦФ
2-2-5
24
15
Бирнбаум
6
Канус
24
Грессель
8
Морено
30
Паредес
9
Роберта
9
Камара
17
Арриола
2
Пинес
4-3-3
31
Мигел
3
Данкан
12
Эдвардс
15
Гутман
13
Неалис
15
Рейес
54
23
Кассерес
16
Йервуд
9
Климала
90
Фабио
24
Грессель
4
Хайнс-Айк
4
Хайнс-Айк
24
Грессель
30
Паредес
5
Мора
5
Мора
30
Паредес
31
Нахар
3
3
31
Нахар
17
Арриола
12
12
17
Арриола
9
Роберта
50
50
9
Роберта
15
Рейес
33
33
15
Рейес
16
Йервуд
5
Диарра
5
Диарра
16
Йервуд
9
Климала
77
77
9
Климала
90
Фабио
16
Кармона
16
Кармона
90
Фабио
12
Эдвардс
16
16
12
Эдвардс
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Ред Буллз
8
Felipe Martins
ЦП
21
Jon Kempin
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
26
Adrien Perez
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
18
Ryan Meara
ВР
25
Фрэнки Амайя
ЦП
8
Каден Кларк
ЦФ
17
Кэмерон Харпер
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Остались в запасе
8
Felipe Martins
ЦП
21
Jon Kempin
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
26
Adrien Perez
ЦФ
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
25
Фрэнки Амайя
ЦП
8
Каден Кларк
ЦФ
17
Кэмерон Харпер
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Главный тренер
Герхард Штрубер
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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