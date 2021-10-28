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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр
Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр: обзор матча 28 октября 2021
Нью-Йорк Сити
28.10.2021, четверг, 02:30
США. МЛС, 43 тур
1 : 0
Завершен
Чикаго Файр
51'
В. Кастелланос (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр
Желтая карточка
В. Кастелланос
90'
+1
76'
Замена
L. Stojanovic
️️️️
Г. Хименес
Замена
G. Zelalem
️️️️
К. Паркс
74'
70'
Замена
Д. Эспиноса
️️️️
Б. Секулич
64'
Замена
Ч. Оффор
️️️️
Р. Берич
64'
Замена
Б. Гутьеррес
️️️️
Ф. Герберс
63'
Замена
J. Kappelhof
️️️️
М. Пинеда
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Кастелланос
51'
32'
Желтая карточка
М. Пинеда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
18
Александр Калленс
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
55
Китон Паркс
ЦП
11
Тиаго Андраде
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
8
Сантьяго Родригес
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Чикаго Файр
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
29
Мигель Анхель Наварро
ЦЗ
30
Гастон Хименес
ОП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
21
Фабиан Герберс
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
31
Федерико Наварро
ЦП
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
2
Борис Секулич
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Нью-Йорк Сити
28
Хесус Медина
ЦП
29
Gedion Zelalem
ЦП
97
Хебер
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
15
Tony Rocha
ЦФ
11
Таллес Магно
ЦФ
Чикаго Файр
1
Bobby Shuttleworth
ВР
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
11
Брайан Гутьеррес
ЦФ
10
L. Stojanovic
ЦФ
28
Elliot Collier
ЦФ
4-2-4
1
Джонсон
18
Калленс
6
Сэндс
27
Моралес
25
Шано
10
Моралес
55
Паркс
11
Андраде
11
Кастелланос
8
Родригес
18
Амундсен
2-1-4-4
3
29
Наварро
30
Хименес
21
Герберс
10
Медран
31
Наварро
22
Пинеда
9
Берич
2
Секулич
44
Слонина
31
Алиседа
55
Паркс
29
29
55
Паркс
22
Пинеда
4
4
22
Пинеда
9
Берич
9
Оффор
9
Оффор
9
Берич
2
Секулич
4
Эспиноса
4
Эспиноса
2
Секулич
21
Герберс
11
Гутьеррес
11
Гутьеррес
21
Герберс
30
Хименес
10
10
30
Хименес
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Чикаго Файр
28
Хесус Медина
ЦП
97
Хебер
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
15
Tony Rocha
ЦФ
11
Таллес Магно
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
1
Bobby Shuttleworth
ВР
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
28
Elliot Collier
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
28
Хесус Медина
ЦП
97
Хебер
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
15
Tony Rocha
ЦФ
11
Таллес Магно
ЦФ
Остались в запасе
1
Bobby Shuttleworth
ВР
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
28
Elliot Collier
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
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