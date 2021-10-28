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Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Нэшвилл
Цинциннати - Нэшвилл: обзор матча 28 октября 2021
Цинциннати
28.10.2021, четверг, 02:30
США. МЛС, 43 тур
3 : 6
Завершен
Нэшвилл
6'
D. Romney (АГ)
17'
Бреннер (П)
32'
Б. Васкес
28'
У. Циммерман
45+2'
Р. Леаль
71'
С. Джей Сапонг
76'
Р. Леаль
80'
A. Arnaud Loba
90+2'
С. Джей Сапонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цинциннати - Нэшвилл
90'
+2
ГОЛ! 3:6!
С. Джей Сапонг
Замена
И. Атанга
️️️️
Z. Bailey
90'
90'
Замена
M. LaGrassa
️️️️
Х. Мухтар
Замена
А. Барреаль
️️️️
Бреннер
84'
84'
Замена
А. Мьюил
️️️️
Р. Леаль
84'
Замена
J. Maher
️️️️
T. Anunga
Замена
K. Mokotjo
️️️️
К. Станко
81'
80'
ГОЛ! 3:5!
A. Arnaud Loba
Пас отдал
Р. Леаль
76'
ГОЛ! 3:4!
Р. Леаль
Пас отдал
Х. Мухтар
71'
ГОЛ! 3:3!
С. Джей Сапонг
Пас отдал
У. Циммерман
Желтая карточка
Л. Акоста
70'
65'
Замена
Т. Вашингтон
️️️️
Д. Ловиц
46'
Замена
A. Arnaud Loba
️️️️
Л. Хаакенсон
45'
+2
ГОЛ! 3:2!
Р. Леаль
Желтая карточка
G. Cameron
35'
ГОЛ! 3:1!
Б. Васкес
32'
28'
ГОЛ! 2:1!
У. Циммерман
Пас отдал
Х. Мухтар
Пенальти не реализован!
Бреннер
25'
21'
Желтая карточка
Д. Ловиц
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Бреннер
17'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
D. Romney
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
25
Kenneth Vermeer
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
5
Geoff Cameron
ЦП
27
Калеб Станко
ЦП
16
Zico Bailey
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
32
Лусиано Акоста
ЦФ
19
Edgar Castillo
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
20
Анибал Годой
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
2
Алистер Джонстон
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Цинциннати
22
Пжемислав Тытонь
ВР
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
17
Kyle Scott
ЦП
0
D. Valot F. + Royer
ЦП
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
36
Joseph-Claude Gyau
ЦФ
22
Альваро Барреаль
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
Нэшвилл
35
Bryan Meredith
ВР
15
Эрик Миллер
ЦЗ
19
Алекс Мьюил
ЦП
5
Jack Maher
ЦФ
22
Matt LaGrassa
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
1-2-5
25
6
Блэкетт
5
27
Станко
4
19
32
Акоста
7
20
Бреннер
3-3-4
1
2
Ловиц
4
25
Циммерман
20
Годой
10
Мухтар
11
Леаль
2
Джонстон
27
26
Хаакенсон
9
Сапонг
27
Станко
12
12
27
Станко
20
Бреннер
22
Барреаль
22
Барреаль
20
Бреннер
16
20
Атанга
20
Атанга
16
11
Леаль
19
Мьюил
19
Мьюил
11
Леаль
27
5
5
27
10
Мухтар
22
22
10
Мухтар
2
Ловиц
23
Вашингтон
23
Вашингтон
2
Ловиц
26
Хаакенсон
9
9
26
Хаакенсон
Остались в запасе
Цинциннати
Нэшвилл
22
Пжемислав Тытонь
ВР
17
Kyle Scott
ЦП
0
D. Valot F. + Royer
ЦП
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
36
Joseph-Claude Gyau
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
35
Bryan Meredith
ВР
15
Эрик Миллер
ЦЗ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
17
Kyle Scott
ЦП
0
D. Valot F. + Royer
ЦП
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
36
Joseph-Claude Gyau
ЦФ
Остались в запасе
35
Bryan Meredith
ВР
15
Эрик Миллер
ЦЗ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Цинциннати - Нэшвилл
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
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