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Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Орландо Сити
Цинциннати - Орландо Сити: обзор матча 17 октября 2021
Цинциннати
17.10.2021, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 39 тур
0 : 1
Завершен
Орландо Сити
13'
Ж. Урсо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цинциннати - Орландо Сити
90'
Замена
Р. Шлегель
️️️️
М. Перейра
Замена
Б. Васкес
️️️️
А. Барреаль
87'
Желтая карточка
G. Cameron
86'
83'
Замена
О. Росель
️️️️
А. Переа
82'
Замена
С. ван дер Ватер
️️️️
Нани
Замена
J. Gyau
️️️️
Z. Bailey
81'
Желтая карточка
Z. Bailey
80'
Замена
K. Scott
️️️️
H. Medunjanin
76'
74'
Желтая карточка
А. Переа
71'
Замена
Б. Мичел
️️️️
К. Мюллер
71'
Замена
Т. Акинделе
️️️️
Д. Дайк
66'
Желтая карточка
А. Карлос
Замена
А. Крус
️️️️
И. Атанга
46'
13'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Урсо
Пас отдал
Руан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
5
Geoff Cameron
ЦП
16
Zico Bailey
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
22
Альваро Барреаль
ЦФ
32
Лусиано Акоста
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
13
Руан
ЦЗ
23
Emmanuel Más
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
30
Жуниор Урсо
ЦП
8
Андрес Переа
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
8
Крис Мюллер
ЦФ
17
Нани
ЦФ
9
Дэрил Дайк
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Цинциннати
25
Kenneth Vermeer
ВР
15
Chris Duvall
ЦЗ
27
Калеб Станко
ЦП
17
Kyle Scott
ЦП
9
Брэндон Васкес
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
36
Joseph-Claude Gyau
ЦФ
8
Аллан Крус
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
Орландо Сити
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
24
Кайл Смит
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
31
Мэйсон Стайдухар
ЦФ
16
Ориоль Росель
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
91
Бенжи Мичел
ЦФ
12
Пато
ЦФ
18
Сильвестр ван дер Ватер
ЦФ
2-2-5
22
Тытонь
4
Хагглунд
6
Блэкетт
12
5
20
Атанга
32
Акоста
22
Барреаль
4
20
Бреннер
4-3-3
1
Галлезе
23
6
Янссон
3
Карлос
13
Руан
30
Урсо
8
Переа
10
Перейра
9
Дайк
17
Нани
8
Мюллер
4
17
17
4
22
Барреаль
9
Васкес
9
Васкес
22
Барреаль
16
36
36
16
20
Атанга
8
Крус
8
Крус
20
Атанга
10
Перейра
21
Шлегель
21
Шлегель
10
Перейра
8
Переа
16
Росель
16
Росель
8
Переа
9
Дайк
13
Акинделе
13
Акинделе
9
Дайк
8
Мюллер
91
Мичел
91
Мичел
8
Мюллер
17
Нани
18
ван дер Ватер
18
ван дер Ватер
17
Нани
Остались в запасе
Цинциннати
Орландо Сити
25
Kenneth Vermeer
ВР
15
Chris Duvall
ЦЗ
27
Калеб Станко
ЦП
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
32
Себастьян Мендес
ОП
24
Кайл Смит
ЦЗ
31
Мэйсон Стайдухар
ЦФ
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
25
Kenneth Vermeer
ВР
15
Chris Duvall
ЦЗ
27
Калеб Станко
ЦП
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
Остались в запасе
32
Себастьян Мендес
ОП
24
Кайл Смит
ЦЗ
31
Мэйсон Стайдухар
ЦФ
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Цинциннати - Орландо Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Информация о матче
Стадион:
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