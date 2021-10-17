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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр
Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр: обзор матча 17 октября 2021
Нью-Инглэнд Революшн
17.10.2021, воскресенье, 02:00
США. МЛС, 39 тур
2 : 2
Завершен
Чикаго Файр
47'
В. Каптум
75'
Г. Боу
49'
А. Медран
88'
И. Алиседа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр
90'
+4
Желтая карточка
М. Анхель Наварро
Желтая карточка
Т. Бьюкенан
90'
+3
88'
ГОЛ! 2:2!
И. Алиседа
81'
Замена
E. Collier
️️️️
Ф. Наварро
77'
Замена
W. Omsberg
️️️️
Д. Эспиноса
ГОЛ! 2:1!
Г. Боу
Пас отдал
К. Хиль
75'
69'
Замена
Б. Гутьеррес
️️️️
S. Ivanov
69'
Замена
Ч. Оффор
️️️️
Р. Берич
Замена
E. Boateng
️️️️
В. Каптум
68'
60'
Желтая карточка
Ф. Наварро
Замена
Т. Бьюкенан
️️️️
T. McNamara
57'
Замена
А. Букса
️️️️
T.
57'
49'
ГОЛ! 1:1!
А. Медран
Пас отдал
Д. Эспиноса
ГОЛ! 1:0!
В. Каптум
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
5
Брэндон Бай
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
22
Henry Kessler
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
8
Мэтт Полстер
ЦП
7
Густаво Боу
ЦП
12
T.
ЦП
30
Мэтт Тернер
ЦФ
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
10
Карлес Хиль
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Чикаго Файр
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
29
Мигель Анхель Наварро
ЦЗ
22
Маурисио Пинеда
ЦП
31
Федерико Наварро
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Нью-Инглэнд Революшн
18
Brad Knighton
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
27
Луис Кайседо
ЦП
32
Christian Mafla
ЦФ
8
Джон Белл
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
Чикаго Файр
1
Bobby Shuttleworth
ВР
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
10
L. Stojanovic
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
11
Брайан Гутьеррес
ЦФ
38
Alex Monis
ЦФ
28
Elliot Collier
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
4-3-4
5
Бай
22
24
Джонс
88
Фаррелл
8
Полстер
7
Боу
12
30
Тернер
10
Хиль
26
6
Каптум
3-3-5
4
3
29
Наварро
22
Пинеда
31
Наварро
10
Медран
31
Алиседа
9
Берич
91
4
Эспиноса
44
Слонина
26
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
26
6
Каптум
24
24
6
Каптум
12
16
Букса
16
Букса
12
4
Эспиноса
16
16
4
Эспиноса
91
11
Гутьеррес
11
Гутьеррес
91
31
Наварро
28
28
31
Наварро
9
Берич
9
Оффор
9
Оффор
9
Берич
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Чикаго Файр
18
Brad Knighton
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
27
Луис Кайседо
ЦП
32
Christian Mafla
ЦФ
8
Джон Белл
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
1
Bobby Shuttleworth
ВР
10
L. Stojanovic
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
38
Alex Monis
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
18
Brad Knighton
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
27
Луис Кайседо
ЦП
32
Christian Mafla
ЦФ
8
Джон Белл
ЦФ
Остались в запасе
1
Bobby Shuttleworth
ВР
10
L. Stojanovic
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
38
Alex Monis
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
Стадион:
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