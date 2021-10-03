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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Динамо Хьюстон
Канзаc Сити - Динамо Хьюстон: обзор матча 03 октября 2021
Канзаc Сити
03.10.2021, воскресенье, 23:00
США. МЛС, 37 тур
4 : 2
Завершен
Динамо Хьюстон
16'
Д. Расселл (П)
26'
Д. Шаллой
57'
Г. Кинда
90'
Д. Расселл
51'
Ф. Пико
76'
Кинтеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Канзаc Сити - Динамо Хьюстон
ГОЛ! 4:2!
Д. Расселл
Пас отдал
G. Zusi
90'
Желтая карточка
G. Zusi
85'
79'
Замена
М. Родригес
️️️️
М. Вера
Замена
Р. Эспиноза
️️️️
Г. Кинда
78'
76'
ГОЛ! 3:2!
Кинтеро
Замена
К. Дюк
️️️️
R. Walter
73'
61'
Замена
T. Pasher
️️️️
К. Бэйрд
Замена
А. Пулидо
️️️️
K. Shelton
59'
ГОЛ! 3:1!
Г. Кинда
Пас отдал
Д. Шаллой
57'
53'
Желтая карточка
М. Вера
51'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Пико
Пас отдал
Г. Дорси
32'
Замена
М. Уррути
️️️️
С. Джанкуа
32'
Замена
J. Corona
️️️️
Д. Керен
27'
Желтая карточка
Т. Хадебе
ГОЛ! 2:0!
Д. Шаллой
Пас отдал
Г. Кинда
26'
16'
Желтая карточка
С. Джанкуа
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Расселл
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
8
Graham Zusi
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
6
Илие Санчес
ЦП
54
R. Walter
ЦП
24
José Mauri
ЦП
6
Гади Кинда
АП
77
Джонни Расселл
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
3
Андреу Фонтас
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Динамо Хьюстон
26
Тим Паркер
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
21
Крис Бэйрд
ЦП
22
Матиас Вера
ЦП
24
Дарвин Керен
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
26
Michael Nelson
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
24
Гриффин Дорси
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Канзаc Сити
22
Kendall Mcintosh
ВР
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
48
Kaveh Rad
ЦФ
9
Алан Пулидо
ЦФ
27
Wilson Harris
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
Динамо Хьюстон
3
Zarek Valentin
ЦЗ
27
Boniek GarcÃa
ЦП
31
Kyle Morton
ЦФ
15
Joe Corona
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
0
T. Pasher
ЦФ
2-3-1-4
29
8
14
6
Санчес
54
24
6
Кинда
77
Расселл
3
Фонтас
11
20
Шаллой
3-4-4
26
Паркер
15
Хадебе
15
22
Вера
24
Керен
22
Пико
21
Бэйрд
24
Дорси
29
Джанкуа
25
Кинтеро
26
6
Кинда
15
Эспиноза
15
Эспиноза
6
Кинда
11
9
Пулидо
9
Пулидо
11
54
28
Дюк
28
Дюк
54
24
Керен
15
15
24
Керен
22
Вера
8
Родригес
8
Родригес
22
Вера
29
Джанкуа
37
Уррути
37
Уррути
29
Джанкуа
21
Бэйрд
0
0
21
Бэйрд
Остались в запасе
Канзаc Сити
Динамо Хьюстон
22
Kendall Mcintosh
ВР
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
48
Kaveh Rad
ЦФ
27
Wilson Harris
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
3
Zarek Valentin
ЦЗ
27
Boniek GarcÃa
ЦП
31
Kyle Morton
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Остались в запасе
22
Kendall Mcintosh
ВР
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
48
Kaveh Rad
ЦФ
27
Wilson Harris
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
Остались в запасе
3
Zarek Valentin
ЦЗ
27
Boniek GarcÃa
ЦП
31
Kyle Morton
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Теб Рамос
Статистика матча Канзаc Сити - Динамо Хьюстон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Информация о матче
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20 ноября
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