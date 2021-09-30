Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Ванкувер Уайткепс
Динамо Хьюстон - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 30 сентября 2021
Динамо Хьюстон
30.09.2021, четверг, 04:00
США. МЛС, 37 тур
0 : 0
Завершен
Ванкувер Уайткепс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Хьюстон - Ванкувер Уайткепс
Замена
М. Родригес
️️️️
М. Вера
89'
Замена
М. Уррути
️️️️
Ф. Пико
80'
75'
Замена
Р. Тейберт
️️️️
Ж. Бикел
Замена
T. Pasher
️️️️
К. Бэйрд
65'
58'
Замена
Р. Галд
️️️️
Р. Рапозо
55'
Желтая карточка
К. Дажоме
47'
Желтая карточка
М. Бальдисимо
46'
Замена
Б. Уайт
️️️️
Л. Каваллини
46'
Замена
Ф. Юнгвирт
️️️️
Л. Овусу
46'
Замена
Д. Кайседо
️️️️
P. Metcalfe
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
26
Тим Паркер
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
22
Матиас Вера
ЦП
24
Дарвин Керен
ЦП
21
Крис Бэйрд
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
25
Кинтеро
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
24
Гриффин Дорси
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Ванкувер Уайткепс
71
Максим Крепо
ЦФ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
11
Кристиан Дажоме
ЦФ
21
Райан Рапозо
ЦФ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
24
Леонард Овусу
ЦФ
12
Жаниу Бикел
ЦФ
91
Джавайн Браун
ЦФ
2
Джейк Нервински
ЦФ
55
Майкл Бальдисимо
ЦФ
15
Andy Rose
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Динамо Хьюстон
3
Zarek Valentin
ЦЗ
27
Boniek GarcÃa
ЦП
15
Joe Corona
ЦФ
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
0
T. Pasher
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
31
Kyle Morton
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
28
Маркус Годиньо
ЦЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
12
Томас Хасал
ЦФ
31
Расселл Тейберт
ЦФ
25
Райан Галд
ЦФ
25
Дейбер Кайседо
ЦФ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
3-4-4
26
Паркер
15
Хадебе
15
22
Вера
21
Бэйрд
22
Пико
24
Керен
25
Кинтеро
24
Дорси
29
Джанкуа
26
5
12
Бикел
15
55
Бальдисимо
2
Нервински
91
Браун
21
Бэйрд
0
0
21
Бэйрд
22
Пико
37
Уррути
37
Уррути
22
Пико
22
Вера
8
Родригес
8
Родригес
22
Вера
24
Овусу
26
Юнгвирт
26
Юнгвирт
24
Овусу
12
Бикел
31
Тейберт
31
Тейберт
12
Бикел
21
Рапозо
25
Галд
25
Галд
21
Рапозо
26
25
Кайседо
25
Кайседо
26
9
Каваллини
24
Уайт
24
Уайт
9
Каваллини
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Ванкувер Уайткепс
3
Zarek Valentin
ЦЗ
27
Boniek GarcÃa
ЦП
15
Joe Corona
ЦФ
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
31
Kyle Morton
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
28
Маркус Годиньо
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
12
Томас Хасал
ЦФ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
3
Zarek Valentin
ЦЗ
27
Boniek GarcÃa
ЦП
15
Joe Corona
ЦФ
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
31
Kyle Morton
ЦФ
Остались в запасе
28
Маркус Годиньо
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
12
Томас Хасал
ЦФ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Динамо Хьюстон - Ванкувер Уайткепс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
Шелл Энерджи
Новости команд
Все
Динамо Хьюстон
Ванкувер Уайткепс
Мюллер определил, кто более велик – Месси или Роналду
4 октября
В клубе МЛС приняли решение по Томасу Мюллеру
29 сентября
1
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
9 сентября
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
18-летний вратарь из клуба МЛС готов играть за сборную России
23 июля
1
Маскерано ответил, почему Месси пропустил матч «Интера Майами»
2025.03.05 23:47
Гарсия раскрыл экс-спартаковца, с которым советовался перед трансфером в Россию
2025.02.08 22:38
6
Мюллер определил, кто более велик – Месси или Роналду
4 октября
В клубе МЛС приняли решение по Томасу Мюллеру
29 сентября
1
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
9 сентября
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
Мюллер посоветовал «Баварии» обратить внимание на 20-летнего рекордсмена чемпионата мира
20 июня
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+