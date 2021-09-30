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Расписание матчей
МЛС 2026
Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити
Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити: обзор матча 30 сентября 2021
Чикаго Файр
30.09.2021, четверг, 03:00
США. МЛС, 36 тур
2 : 0
Завершен
Нью-Йорк Сити
48'
Р. Берич
66'
Ф. Наварро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити
Замена
L. Stojanovic
️️️️
А. Медран
90'
86'
Замена
Хебер
️️️️
А. Моралес
Замена
И. Алиседа
️️️️
Ф. Герберс
85'
76'
Замена
Хебер
️️️️
И. Тажури
76'
Замена
И. Тажури
️️️️
Г. Тораринссон
Замена
Ч. Оффор
️️️️
Р. Берич
74'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Наварро
Пас отдал
Р. Берич
66'
Желтая карточка
Г. Хименес
59'
58'
Замена
С. Родригес
️️️️
Н. Асеведо
ГОЛ! 1:0!
Р. Берич
Пас отдал
А. Медран
48'
27'
Желтая карточка
Н. Асеведо
Желтая карточка
Ф. Наварро
16'
10'
Желтая карточка
Х. Медина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чикаго Файр
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
29
Мигель Анхель Наварро
ЦЗ
30
Гастон Хименес
ОП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
31
Федерико Наварро
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
21
Фабиан Герберс
ЦП
44
Габриэль Слонина
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
3
Anton Tinnerholm
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
55
Китон Паркс
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
28
Хесус Медина
ЦП
11
Таллес Магно
ЦФ
5
Николас Асеведо
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Чикаго Файр
1
Bobby Shuttleworth
ВР
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
37
Javier Casas
ЦФ
10
L. Stojanovic
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
28
Elliot Collier
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
38
Alex Monis
ЦФ
Нью-Йорк Сити
29
Gedion Zelalem
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
8
Сантьяго Родригес
ЦФ
18
Исмаэль Тажури
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
3-1-4-3
4
3
29
Наварро
30
Хименес
22
Пинеда
10
Медран
21
Герберс
31
Наварро
4
Эспиноса
9
Берич
44
Слонина
4-4-2
1
Джонсон
18
Калленс
3
27
Моралес
25
Шано
55
Паркс
10
Моралес
28
Медина
4
Тораринссон
5
Асеведо
11
Магно
10
Медран
10
10
10
Медран
21
Герберс
31
Алиседа
31
Алиседа
21
Герберс
9
Берич
9
Оффор
9
Оффор
9
Берич
5
Асеведо
8
Родригес
8
Родригес
5
Асеведо
4
Тораринссон
18
Тажури
18
Тажури
4
Тораринссон
Тажури
97
Хебер
97
Хебер
Тажури
Остались в запасе
Чикаго Файр
Нью-Йорк Сити
1
Bobby Shuttleworth
ВР
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
37
Javier Casas
ЦФ
28
Elliot Collier
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
38
Alex Monis
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
29
Gedion Zelalem
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
1
Bobby Shuttleworth
ВР
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
37
Javier Casas
ЦФ
28
Elliot Collier
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
38
Alex Monis
ЦФ
Остались в запасе
29
Gedion Zelalem
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
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