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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Миннесота Юнайтед
Ди Си Юнайтед - Миннесота Юнайтед: обзор матча 30 сентября 2021
Ди Си Юнайтед
30.09.2021, четверг, 02:30
США. МЛС, 36 тур
3 : 1
Завершен
Миннесота Юнайтед
23'
О. Камара (П)
45'
Ю. Грессель
85'
Х. Морено
40'
Б. Дибасси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ди Си Юнайтед - Миннесота Юнайтед
Замена
М. Найман
️️️️
П. Арриола
89'
Замена
Ж. Мора
️️️️
К. Паредес
89'
88'
Желтая карточка
Ч. Гаспер
ГОЛ! 3:1!
Х. Морено
Пас отдал
Э. Флорес
85'
81'
Замена
J. Agudelo
️️️️
B. Kallman
79'
Желтая карточка
B. Kallman
Замена
Н. Роберта
️️️️
О. Камара
79'
Желтая карточка
П. Арриола
66'
Замена
Х. Морено
️️️️
F. Martins
65'
Замена
Э. Флорес
️️️️
Й. Рейна
65'
61'
Замена
F. Adi
️️️️
Р. Лод
61'
Замена
J. Rosales
️️️️
J. Hayes
60'
Замена
N. Hansen
️️️️
E. Finlay
60'
Замена
А. Эну
️️️️
Ф. Фрагапане
Желтая карточка
С. Бирнбаум
59'
Пенальти не реализован!
О. Камара
52'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Грессель
Пас отдал
О. Камара
45'
43'
Желтая карточка
В. Трапп
40'
ГОЛ! 1:1!
Б. Дибасси
Пас отдал
Ф. Фрагапане
ГОЛ с пенальти! 1:0!
О. Камара
23'
18'
Желтая карточка
J. Hayes
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
24
Bill Hamid
ВР
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦЗ
24
Юлиан Грессель
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
9
Ола Камара
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
17
Пол Арриола
ЦФ
30
Кевин Паредес
ЦФ
2
Донован Пинес
ЦФ
31
Энди Нахар
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
20
Romain Metanire
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
17
Робин Лод
ЦП
15
Jacori Hayes
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
7
Франко Фрагапане
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Ди Си Юнайтед
13
Frederic Brillant
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
27
Yamil Asad
ЦП
19
Эдисон Флорес
ЦП
8
Хуниор Морено
ЦП
21
Jon Kempin
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
44
Мозес Найман
ЦФ
9
Найджел Роберта
ЦФ
Миннесота Юнайтед
30
Adrian Zendejas
ВР
97
Дейн Сент-Клер
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
30
Joseph Rosales
ЦП
27
D.J. Taylor
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
0
F. Adi
ЦФ
0
J. Agudelo
ЦФ
2-2-5
24
15
Бирнбаум
6
Канус
24
Грессель
8
17
Арриола
31
Нахар
2
Пинес
30
Паредес
10
Рейна
4-4-2
21
20
18
Дибасси
77
Гаспер
15
Боксолл
15
20
Трапп
13
17
Лод
44
7
Фрагапане
30
Паредес
5
Мора
5
Мора
30
Паредес
10
Рейна
19
Флорес
19
Флорес
10
Рейна
8
8
Морено
8
Морено
8
17
Арриола
44
Найман
44
Найман
17
Арриола
9
Камара
9
Роберта
9
Роберта
9
Камара
15
30
30
15
7
Фрагапане
23
Эну
23
Эну
7
Фрагапане
13
12
12
13
17
Лод
0
0
17
Лод
44
0
0
44
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Миннесота Юнайтед
13
Frederic Brillant
ЦЗ
27
Yamil Asad
ЦП
21
Jon Kempin
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
30
Adrian Zendejas
ВР
97
Дейн Сент-Клер
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
27
D.J. Taylor
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
13
Frederic Brillant
ЦЗ
27
Yamil Asad
ЦП
21
Jon Kempin
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
Остались в запасе
30
Adrian Zendejas
ВР
97
Дейн Сент-Клер
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
27
D.J. Taylor
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Миннесота Юнайтед
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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