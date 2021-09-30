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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Интер Майами
Атланта Юнайтед - Интер Майами: обзор матча 30 сентября 2021
Атланта Юнайтед
30.09.2021, четверг, 02:00
США. МЛС, 36 тур
1 : 0
Завершен
Интер Майами
78'
Д. Мартинес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атланта Юнайтед - Интер Майами
Замена
Р. Эрнандес
️️️️
Д. Мартинес
90'
89'
Желтая карточка
J. Chapman
83'
Замена
Х. Карранца
️️️️
Р. Робинсон
83'
Замена
И. Вассилев
️️️️
Б. Матюиди
Замена
Д. Кэмпбелл
️️️️
Л. Араухо
82'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Мартинес
78'
72'
Замена
Б. Ши
️️️️
К. Гиббс
Замена
Д. Малрейни
️️️️
A. Walkes
67'
48'
Желтая карточка
К. Гиббс
Замена
М. Россетто
️️️️
М. Морено
46'
34'
Желтая карточка
Б. Матюиди
24'
Желтая карточка
L. Gonzalez Pirez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
5
Эсекьель Барко
АП
15
Алан Франко
ЦФ
0
A. Walkes
ЦФ
11
Брукс Леннон
ЦФ
5
Сантьяго Соса
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
2
Джордж Белло
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Интер Майами
22
Ник Марсман
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
90
Льюис Морган
ЦП
14
Jay Chapman
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
4
Кристиан Макун
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
19
Робби Робинсон
ЦФ
7
Родолфо Писарро
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Атланта Юнайтед
1
Alec Kann
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
36
Jackson Conway
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
47
Мо Адамс
ЦФ
5
Матеус Россетто
ЦФ
3
Alex De John
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
11
Джейк Малрейни
ЦФ
Интер Майами
77
Джон МакКартни
ВР
19
Индиана Вассилев
ЛВ
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
20
Брек Ши
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
2
Federico Higuaín
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
28
Эдисон Аскона
ЦФ
1-1-5
1
Гьюзан
12
Робинсон
5
Барко
10
Морено
7
Араухо
77
Мартинес
2
Белло
5
Соса
3-3-4
22
Марсман
14
18
Лирдам
3
Гиббс
90
Морган
14
8
Матюиди
7
Писарро
19
Робинсон
9
Игуаин
4
Макун
77
Мартинес
12
Эрнандес
12
Эрнандес
77
Мартинес
10
Морено
5
Россетто
5
Россетто
10
Морено
7
Араухо
6
Кэмпбелл
6
Кэмпбелл
7
Араухо
0
11
Малрейни
11
Малрейни
0
8
Матюиди
19
Вассилев
19
Вассилев
8
Матюиди
3
Гиббс
20
Ши
20
Ши
3
Гиббс
19
Робинсон
9
Карранца
9
Карранца
19
Робинсон
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Интер Майами
1
Alec Kann
ВР
36
Jackson Conway
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
47
Мо Адамс
ЦФ
3
Alex De John
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
77
Джон МакКартни
ВР
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
2
Federico Higuaín
ЦФ
28
Эдисон Аскона
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
36
Jackson Conway
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
47
Мо Адамс
ЦФ
3
Alex De John
ЦФ
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
2
Federico Higuaín
ЦФ
28
Эдисон Аскона
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Главный тренер
Фил Невилл
Статистика матча Атланта Юнайтед - Интер Майами
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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