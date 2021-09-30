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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион: обзор матча 30 сентября 2021
Нью-Йорк Ред Буллз
30.09.2021, четверг, 02:30
США. МЛС, 36 тур
1 : 1
Завершен
Филадельфия Юнион
37'
O. Fernandez
17'
С. Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион
88'
Желтая карточка
Д. Эллиот
Замена
Т. Эдвардс
️️️️
Д. Толкин
87'
86'
Желтая карточка
А. Блэйк
85'
Желтая карточка
К. Вагнер
74'
Замена
Д. Газдаг
️️️️
С. Сантос
74'
Замена
П. Ааронсон
️️️️
А. Бедойя
Замена
Ф. Амайя
️️️️
П. Климала
74'
Замена
D. Royer
️️️️
Д. Йервуд
74'
Желтая карточка
А. Рейес
65'
Замена
T. Barlow
️️️️
O. Fernandez
58'
Желтая карточка
К. Данкан
52'
Замена
В. Кармона
️️️️
К. Кассерес
46'
45'
Желтая карточка
Х. Мартинес
ГОЛ! 1:1!
O. Fernandez
Пас отдал
К. Кассерес
37'
17'
ГОЛ! 0:1!
С. Сантос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
3
Кайл Данкан
ЦЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
15
Андрес Рейес
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
16
Дрю Йервуд
ЦФ
47
Джон Толкин
ЦФ
9
Патрик Климала
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ЦЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
18
Леон Флеч
ЦФ
27
Кай Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
25
Фрэнки Амайя
ЦП
8
Каден Кларк
ЦФ
77
Daniel Royer
ЦФ
5
Иуба Диарра
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
17
Кэмерон Харпер
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
Филадельфия Юнион
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
7
Davó
ЦФ
3-3-4
31
Мигел
15
Гутман
3
Данкан
13
Неалис
15
Рейес
54
23
Кассерес
16
Йервуд
22
9
Климала
47
Толкин
3-1-2-4
18
Блэйк
5
Глеснес
3
Эллиот
15
Мбайзо
70
Мартинес
35
Монтейру
11
Бедойя
27
Вагнер
18
Флеч
19
Сантос
93
47
Толкин
12
Эдвардс
12
Эдвардс
47
Толкин
9
Климала
25
Амайя
25
Амайя
9
Климала
16
Йервуд
77
77
16
Йервуд
23
Кассерес
16
Кармона
16
Кармона
23
Кассерес
22
16
16
22
19
Сантос
16
Газдаг
16
Газдаг
19
Сантос
11
Бедойя
10
Ааронсон
10
Ааронсон
11
Бедойя
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Филадельфия Юнион
18
Ryan Meara
ВР
8
Каден Кларк
ЦФ
5
Иуба Диарра
ЦФ
17
Кэмерон Харпер
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
7
Davó
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
8
Каден Кларк
ЦФ
5
Иуба Диарра
ЦФ
17
Кэмерон Харпер
ЦФ
Остались в запасе
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
7
Davó
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
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