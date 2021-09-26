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Расписание матчей
МЛС 2026
Чикаго Файр - Нэшвилл
Чикаго Файр - Нэшвилл: обзор матча 26 сентября 2021
Чикаго Файр
26.09.2021, воскресенье, 20:00
США. МЛС, 36 тур
0 : 0
Завершен
Нэшвилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чикаго Файр - Нэшвилл
90'
+2
Замена
Э. Миллер
️️️️
А. Джонстон
Замена
W. Omsberg
️️️️
J. Kappelhof
73'
73'
Замена
А. Годой
️️️️
Д. МакКарти
73'
Замена
Л. Хаакенсон
️️️️
А. Мьюил
Замена
Ч. Оффор
️️️️
А. Медран
63'
Замена
Ф. Герберс
️️️️
Д. Эспиноса
63'
62'
Замена
A. Arnaud Loba
️️️️
Р. Леаль
62'
Замена
Д. Риос
️️️️
Й. Кадис
56'
Желтая карточка
T. Anunga
Желтая карточка
М. Пинеда
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чикаго Файр
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
29
Мигель Анхель Наварро
ЦЗ
30
Гастон Хименес
ОП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
31
Федерико Наварро
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
13
Дакс МакКарти
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦП
29
Йхондер Кадис
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
2
Алистер Джонстон
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Чикаго Файр
1
Bobby Shuttleworth
ВР
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
21
Фабиан Герберс
ЦП
37
Javier Casas
ЦФ
38
Alex Monis
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
28
Elliot Collier
ЦФ
Нэшвилл
35
Bryan Meredith
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
20
Анибал Годой
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
14
Даниэль Риос
ЦФ
3-1-3-4
4
3
29
Наварро
30
Хименес
22
Пинеда
31
Наварро
10
Медран
9
Берич
4
Эспиноса
31
Алиседа
44
Слонина
3-3-4
1
25
Циммерман
4
2
Ловиц
13
МакКарти
11
Леаль
19
Мьюил
2
Джонстон
27
5
29
Кадис
4
16
16
4
4
Эспиноса
21
Герберс
21
Герберс
4
Эспиноса
10
Медран
9
Оффор
9
Оффор
10
Медран
2
Джонстон
15
Миллер
15
Миллер
2
Джонстон
13
МакКарти
20
Годой
20
Годой
13
МакКарти
19
Мьюил
26
Хаакенсон
26
Хаакенсон
19
Мьюил
11
Леаль
9
9
11
Леаль
29
Кадис
14
Риос
14
Риос
29
Кадис
Остались в запасе
Чикаго Файр
Нэшвилл
1
Bobby Shuttleworth
ВР
37
Javier Casas
ЦФ
38
Alex Monis
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
28
Elliot Collier
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
35
Bryan Meredith
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
10
Хани Мухтар
ЦП
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
1
Bobby Shuttleworth
ВР
37
Javier Casas
ЦФ
38
Alex Monis
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
28
Elliot Collier
ЦФ
Остались в запасе
35
Bryan Meredith
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
10
Хани Мухтар
ЦП
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Чикаго Файр - Нэшвилл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
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