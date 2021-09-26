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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Цинциннати
Ди Си Юнайтед - Цинциннати: обзор матча 26 сентября 2021
Ди Си Юнайтед
26.09.2021, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 35 тур
4 : 2
Завершен
Цинциннати
7'
П. Арриола
21'
С. Бирнбаум
41'
П. Арриола
74'
Н. Роберта
81'
Б. Васкес
84'
Л. Акоста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ди Си Юнайтед - Цинциннати
84'
ГОЛ! 4:2!
Л. Акоста
Пас отдал
Б. Васкес
81'
ГОЛ! 4:1!
Б. Васкес
80'
Замена
K. Mokotjo
️️️️
А. Крус
80'
Замена
D. Valot F. + Royer
️️️️
К. Станко
80'
Замена
Б. Васкес
️️️️
Y. Kubo
Замена
Г. Йоу
️️️️
К. Паредес
78'
ГОЛ! 4:0!
Н. Роберта
Пас отдал
С. Бирнбаум
74'
70'
Замена
Т. Блэкетт
️️️️
Н. Хагглунд
Замена
Н. Роберта
️️️️
О. Камара
65'
Замена
F. Brillant
️️️️
Э. Нахар
46'
Замена
F. Martins
️️️️
Р. Канус
46'
Замена
Й. Рейна
️️️️
П. Арриола
46'
ГОЛ! 3:0!
П. Арриола
41'
Желтая карточка
B. Hamid
34'
ГОЛ! 2:0!
С. Бирнбаум
Пас отдал
Ю. Грессель
21'
ГОЛ! 1:0!
П. Арриола
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
24
Bill Hamid
ВР
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦЗ
19
Эдисон Флорес
ЦП
24
Юлиан Грессель
ЦП
8
Хуниор Морено
ЦП
9
Ола Камара
ЦФ
17
Пол Арриола
ЦФ
30
Кевин Паредес
ЦФ
31
Энди Нахар
ЦФ
2
Донован Пинес
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Цинциннати
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
5
Geoff Cameron
ЦП
27
Калеб Станко
ЦП
20
Бреннер
ЦФ
16
Zico Bailey
ЦФ
32
Лусиано Акоста
ЦФ
8
Аллан Крус
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
4
Густаво Валлесилья
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Ди Си Юнайтед
13
Frederic Brillant
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
8
Felipe Martins
ЦП
27
Yamil Asad
ЦП
21
Jon Kempin
ЦФ
44
Мозес Найман
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
9
Найджел Роберта
ЦФ
Цинциннати
25
Kenneth Vermeer
ВР
15
Chris Duvall
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
0
D. Valot F. + Royer
ЦП
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
19
Edgar Castillo
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
2-3-5
24
15
Бирнбаум
6
Канус
19
Флорес
24
Грессель
8
Морено
17
Арриола
2
Пинес
31
Нахар
30
Паредес
9
Камара
2-2-5
22
Тытонь
4
Хагглунд
22
Матаррита
5
27
Станко
16
4
Валлесилья
7
8
Крус
32
Акоста
31
Нахар
13
13
31
Нахар
6
Канус
8
8
6
Канус
17
Арриола
10
Рейна
10
Рейна
17
Арриола
30
Паредес
7
Йоу
7
Йоу
30
Паредес
9
Камара
9
Роберта
9
Роберта
9
Камара
4
Хагглунд
6
Блэкетт
6
Блэкетт
4
Хагглунд
27
Станко
0
0
27
Станко
8
Крус
12
12
8
Крус
7
9
Васкес
9
Васкес
7
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Цинциннати
5
Жозеф Мора
ЦЗ
27
Yamil Asad
ЦП
21
Jon Kempin
ЦФ
44
Мозес Найман
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
25
Kenneth Vermeer
ВР
15
Chris Duvall
ЦЗ
19
Edgar Castillo
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
5
Жозеф Мора
ЦЗ
27
Yamil Asad
ЦП
21
Jon Kempin
ЦФ
44
Мозес Найман
ЦФ
Остались в запасе
25
Kenneth Vermeer
ВР
15
Chris Duvall
ЦЗ
19
Edgar Castillo
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Цинциннати
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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