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Расписание матчей
МЛС 2026
Интер Майами - Нэшвилл
Интер Майами - Нэшвилл: обзор матча 23 сентября 2021
Интер Майами
23.09.2021, четверг, 02:30
США. МЛС, 34 тур
1 : 5
Завершен
Нэшвилл
64'
Г. Игуаин
6'
Х. Мухтар
39'
У. Циммерман
48'
Х. Мухтар
70'
Р. Леаль
90+6'
Й. Кадис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер Майами - Нэшвилл
90'
+6
ГОЛ! 1:5!
Й. Кадис
Замена
S. Guediri
️️️️
Р. Писарро
88'
Вторая желтая
Грегоре
86'
84'
Замена
Л. Хаакенсон
️️️️
А. Годой
84'
Замена
A. Arnaud Loba
️️️️
Р. Леаль
76'
Замена
Й. Кадис
️️️️
С. Джей Сапонг
76'
Замена
T. Anunga
️️️️
Д. МакКарти
Желтая карточка
Грегоре
75'
70'
ГОЛ! 1:4!
Р. Леаль
Пас отдал
А. Мьюил
68'
Замена
А. Мьюил
️️️️
Х. Мухтар
Замена
Р. Робинсон
️️️️
Х. Карранца
68'
Замена
Б. Ши
️️️️
К. Гиббс
68'
67'
Желтая карточка
Х. Мухтар
ГОЛ! 1:3!
Г. Игуаин
Пас отдал
Р. Писарро
64'
48'
ГОЛ! 0:3!
Х. Мухтар
39'
ГОЛ! 0:2!
У. Циммерман
Пас отдал
А. Годой
6'
ГОЛ! 0:1!
Х. Мухтар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер Майами
22
Ник Марсман
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
90
Льюис Морган
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
14
Jay Chapman
ЦП
4
Кристиан Макун
ЦФ
40
Грегоре
ЦФ
7
Родолфо Писарро
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
13
Дакс МакКарти
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
2
Алистер Джонстон
ЦФ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Интер Майами
77
Джон МакКартни
ВР
19
Индиана Вассилев
ЛВ
20
Брек Ши
ЦФ
19
Робби Робинсон
ЦФ
2
Federico Higuaín
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
Нэшвилл
35
Bryan Meredith
ВР
15
Эрик Миллер
ЦЗ
19
Алекс Мьюил
ЦП
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
14
Даниэль Риос
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
2-3-5
22
Марсман
3
Гиббс
18
Лирдам
90
Морган
8
Матюиди
14
40
Грегоре
9
Игуаин
9
Карранца
7
Писарро
4
Макун
3-4-3
1
25
Циммерман
4
2
Ловиц
10
Мухтар
20
Годой
11
Леаль
13
МакКарти
5
9
Сапонг
2
Джонстон
3
Гиббс
20
Ши
20
Ши
3
Гиббс
9
Карранца
19
Робинсон
19
Робинсон
9
Карранца
7
Писарро
35
35
7
Писарро
10
Мухтар
19
Мьюил
19
Мьюил
10
Мухтар
20
Годой
26
Хаакенсон
26
Хаакенсон
20
Годой
13
МакКарти
27
27
13
МакКарти
9
Сапонг
29
Кадис
29
Кадис
9
Сапонг
11
Леаль
9
9
11
Леаль
Остались в запасе
Интер Майами
Нэшвилл
19
Индиана Вассилев
ЛВ
77
Джон МакКартни
ВР
2
Federico Higuaín
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
35
Bryan Meredith
ВР
15
Эрик Миллер
ЦЗ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
14
Даниэль Риос
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
19
Индиана Вассилев
ЛВ
77
Джон МакКартни
ВР
2
Federico Higuaín
ЦФ
Остались в запасе
35
Bryan Meredith
ВР
15
Эрик Миллер
ЦЗ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
14
Даниэль Риос
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Интер Майами - Нэшвилл
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
Чейз Стэдиум
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