Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Остин - Лос-Анджелес
Остин - Лос-Анджелес: обзор матча 16 сентября 2021
Остин
16.09.2021, четверг, 04:00
США. МЛС, 33 тур
1 : 2
Завершен
Лос-Анджелес
67'
Кристиан
59'
К. Аранго (П)
81'
Д. Мусовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Остин - Лос-Анджелес
88'
Замена
J. Harvey
️️️️
Б. Родригес
Замена
H. Jimenez
️️️️
Х. Касканте
87'
Замена
М. Джитте
️️️️
C. Dominguez
86'
81'
ГОЛ! 1:2!
Д. Мусовски
Пас отдал
Х. Сифуэнтес
79'
Желтая карточка
Д. Мусовски
Замена
Д. Галлахер
️️️️
Кристиан
76'
75'
Замена
Д. Мусовски
️️️️
Д. Крисостомо
75'
Замена
Б. Дюк
️️️️
М. Фарфан
ГОЛ! 1:1!
Кристиан
67'
66'
Замена
Д. Паласиос
️️️️
Р. Эдвардс
Желтая карточка
Х. Касканте
64'
59'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Аранго
Замена
Р. Редес
️️️️
Д. Страуд
46'
Желтая карточка
Д. Страуд
35'
29'
Желтая карточка
Д. Крисостомо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остин
1
Brad Stuver
ВР
24
Nick Lima
ЦЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
4
Александер Ринг
ЦП
68
Кристиан
ЦП
10
C. Dominguez
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
23
Жан Колманич
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦФ
8
Джаред Страуд
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Лос-Анджелес
3
Марко Фарфан
ЦЗ
45
Франсиско Гинелла
ЦП
17
Дэнни Крисостомо
ЦП
17
Кристиан Аранго
ЦФ
30
Tomás Romero
ЦФ
33
Ким Мун-Хван
ЦФ
3
Хесус Мурильо
ЦФ
5
Мбаке
ЦФ
8
Хосе Сифуэнтес
ЦФ
7
Брайан Родригес
ЦФ
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
17
Джон Галлахер
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
19
Frederik Kleemann
ЦФ
4
Aedan Stanley
ЦФ
7
Даниэль Перейра
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
2
Мусса Джитте
ЦФ
31
Kekuta Manneh
ЦФ
Лос-Анджелес
6
Диего Паласиос
ЛЗ
2
Jordan Harvey
ЦЗ
15
Латиф Блессинг
ЦП
18
Gregory Ranjitsingh
ЦФ
7
Брайс Дюк
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
26
Cal Jennings
ЦФ
2-2-1-5
1
24
18
Касканте
4
Ринг
68
Кристиан
9
Дриусси
14
8
Страуд
6
Берхальтер
23
Колманич
10
1-2-5
3
Фарфан
45
Гинелла
17
Крисостомо
3
Мурильо
44
Эдвардс
7
Родригес
8
Сифуэнтес
5
Мбаке
68
Кристиан
17
Галлахер
17
Галлахер
68
Кристиан
18
Касканте
16
16
18
Касканте
8
Страуд
17
Редес
17
Редес
8
Страуд
10
2
Джитте
2
Джитте
10
44
Эдвардс
6
Паласиос
6
Паласиос
44
Эдвардс
7
Родригес
2
2
7
Родригес
3
Фарфан
7
Дюк
7
Дюк
3
Фарфан
17
Крисостомо
19
Мусовски
19
Мусовски
17
Крисостомо
Остались в запасе
Остин
Лос-Анджелес
13
Эндрю Тарбелл
ВР
19
Frederik Kleemann
ЦФ
4
Aedan Stanley
ЦФ
7
Даниэль Перейра
ЦФ
31
Kekuta Manneh
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
15
Латиф Блессинг
ЦП
18
Gregory Ranjitsingh
ЦФ
26
Cal Jennings
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
19
Frederik Kleemann
ЦФ
4
Aedan Stanley
ЦФ
7
Даниэль Перейра
ЦФ
31
Kekuta Manneh
ЦФ
Остались в запасе
15
Латиф Блессинг
ЦП
18
Gregory Ranjitsingh
ЦФ
26
Cal Jennings
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Главный тренер
Боб Брэдли
Статистика матча Остин - Лос-Анджелес
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
Q2
Новости команд
Все
Остин
Лос-Анджелес
Впервые в истории французский футболист достиг 1000 матчей за карьеру
16 ноября
3
Хын-Мин Сон стал лучшим бомбардиром в истории сборной Южной Кореи
6 октября
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
«Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.9
24 мая
МЛС. Миранчук продлил безголевую серию
2025.05.15 08:28
Трехкратный чемпион России перешел в «Ривер Плейт»
2025.01.22 13:22
1
У Месси самая высокая зарплата в МЛС, экс-игрок «Зенита» – в топ-10
2024.05.16 23:48
4
Клуб Месси прервал серию из семи поражений
2023.07.02 09:44
Экс-зенитовец Дриусси забил в первом матче сезона МЛС
2023.02.26 08:51
Впервые в истории французский футболист достиг 1000 матчей за карьеру
16 ноября
3
Хын-Мин Сон стал лучшим бомбардиром в истории сборной Южной Кореи
6 октября
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
«Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.9
24 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+